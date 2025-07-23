Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda? GS Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor

Galatasaray Avusturya kampı kapsamında yeni sezon hazırlıklarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılar bugün Avusturya kampında son hazırlık maçına Cagliari karşısında çıkacak. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen Galatasaray Cagliari maçı nerede izlenir, hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacağı belli oldu. Karşılaşmaya geri sayım başladı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda? GS Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
23.07.2025
saat ikonu 16:23
|
GÜNCELLEME:
23.07.2025
saat ikonu 17:00

Trendyol 'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu bugün Serie A ekiplerinden ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından Galatasaray, Avusturya kampını noktalayarak hazırlıklarına devam etmek için İstanbul'a dönecek.

Taraftarlar tarafından Galatasaray - Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

Galatasaray Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda? GS Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor

GALATASARAY - CAGLİARİ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Avusturya'nın Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak olan Galatasaray - Cagliari karşılaşmasını taraftarlar Plus ve GS Plus Premieum ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında oynanacak olan mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar, İstanbul'a dönecek.

Galatasaray'ın İstanbul'da oynayacağı diğer hazırlık maçları şöyle:

26 Temmuz 2025 Cumartesi

  • 21:00 Galatasaray - RC Strasbourg

2 Ağustos 2025 Cumartesi

  • 21:00 Galatasaray - Lazio
Galatasaray Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda? GS Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor

GALATASARAY - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Cagliari karşılaşması açıklanan bilgilere göre beIN Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma GS Plus Premium ekranlarından da yayınlanacak.

Galatasaray Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda? GS Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Cagliari açıklanan bilgilere göre 20:30'da başlayacak. Karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önceki hazırlık maçlarında olduğu gibi bütün kadrodaki oyunculara forma süresi tanıması bekleniyor.

ETİKETLER
#Spor
#galatasaray
#süper lig
#cagliari
#hazırlık maçı
#beın sports
#Gs Plus Premium
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.