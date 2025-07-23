Galatasaray Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda? GS Avusturya kampında son hazırlık maçına çıkıyor

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray bugün Serie A ekiplerinden Cagliari ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşmanın ardından Galatasaray, Avusturya kampını noktalayarak hazırlıklarına devam etmek için İstanbul'a dönecek.

Taraftarlar tarafından Galatasaray - Cagliari maçı nereden izlenir, hangi kanalda ve saat kaçta başlayacağı merak ediliyor.

GALATASARAY - CAGLİARİ MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Avusturya'nın Linz şehrinde bulunan Raiffeisen Arena'da oynanacak olan Galatasaray - Cagliari karşılaşmasını taraftarlar beIN Sports Plus ve GS Plus Premieum ekranlarından canlı olarak izleyebilecekler.

Summer Series Upper Austria organizasyonu kapsamında oynanacak olan mücadelenin ardından sarı-kırmızılılar, İstanbul'a dönecek.

Galatasaray'ın İstanbul'da oynayacağı diğer hazırlık maçları şöyle:

26 Temmuz 2025 Cumartesi

21:00 Galatasaray - RC Strasbourg

2 Ağustos 2025 Cumartesi

21:00 Galatasaray - Lazio

GALATASARAY - CAGLİARİ MAÇI HANGİ KANALDA?

Hazırlık mücadeleleri kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Cagliari karşılaşması açıklanan bilgilere göre beIN Sport Plus ekranlarından yayınlanacak. Ayrıca karşılaşma GS Plus Premium ekranlarından da yayınlanacak.

GALATASARAY CAGLİARİ MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Cagliari hazırlık maçı açıklanan bilgilere göre 20:30'da başlayacak. Karşılaşmada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un önceki hazırlık maçlarında olduğu gibi bütün kadrodaki oyunculara forma süresi tanıması bekleniyor.