Galatasaray - Dinamo Kiev maç kadrosu ve muhtemel 11! Kimlerin eksik olduğu belli oldu

21 Ocak 2025 11:06 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:02

Dinamo Kiev ile Galatasaray bu akşam karşı karşıya gelecek. Müsabakaya kısa süre kala muhtemel 11 ve maç kadrosu da taraftarın gündemine yerleşti. Galatasaray'da bu akşam kimlerin eksik ve cezalı olduğu da netleşti.

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Dünyanın her yerinden takip edilen UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam temsilcimiz Galatasaray​, Dinamo Kiev​ ile mücadele edecek. 18.30'da başlayacak olan karşılaşmaya saatler kala Dinamo Kiev - Galatasaray maç kadrosu gündeme geldi.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇ KADROSU

Bu akşam oynanacak olan müsabaka heyecanla bekleniyor. Müsabakada ilk 11'ler henüz belli olmadı. Sakatlığı bulunan Icardi, UEFA listesinde yer almayan Sallai ve sakatlığı olan Sara'nın bu akşam forma giymemesi bekleniyor.

GS - DİNAMO KİEV MUHTEMEL İLK 11 KADRO

Bugün oynanacak karşılaşmada muhtemel ilk 11 kadrosu şöyle:

Galatasaray: Muslera, Kaan, Davinson, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Berkan, Mertens, Barış Alper, Yunus Akgün, Osimhen.

Dinamo Kiev: Bushchan, Bilova, Popov, Dyachuk, Karavaev, Brazhko, Buyalskiy, Dubinchak, Voloshyn, Kabaiev, Vanat.

GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI?

Sarı kırmızılı ekipte bugün Mauro Icardi, Gabriel Sara ile Roland Sallai yer almayacak. Icardi sakatlığından dolayı forma giymezken UEFA listesinde adı yer almayan Sallai de forma giymeyecek. Gabriel Sara, Hatayaspor maçındaki sakatlığı sebebiyle bu akşam yüksek ihtimalle oynamayacak.

GABRİEL SARA BU AKŞAM OYNAYACAK MI?

Dinamo Kiev müsabakasında ilk 11 kadrosu beklenirken Hatayspor maçında sakatlanan Sara'nın forma giyip giymeyeceği de taraftarın gündeminde. Sara'nın sakatlığı sebebiyle bugün forma giymemesi bekleniyor.

GALATASARAY MAÇI​ VAR HAKEMİ KİM?

21 Ocak Salı akşamı oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Kristo Tohver olurken yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga yapacak. Dördüncü hakem Kevin Kaivoja olurken VAR'da Marko Liiva oturacak.