Galatasaray - Dinamo Kiev maçı nerede oynanacak? Stadyuma akın edilmesi bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

21 Ocak 2025 11:50 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 12:01

Futbolseverlerin yakından takip ettiği UEFA Avrupa Ligi'nde heyecan devam ederken bu akşam Galatasaray ile Dinamo Kiev karşı karşıya gelecek. 18.30'da başlayacak olan müsabakanın oynanacağı stadyum taraftarın gündeminde.

Avrupa Ligi​'nde heyecan sürerken bugün GS - Dinamo Kiev​ müsabakası oynanacak. Stadyumda canlı izlemek isteyenler için maç biletleri geçtiğimiz günlerde satışa çıkmıştı. GALATASARAY​ - DİNAMO KİEV MAÇI NEREDE OYNANACAK? UEFA Avrupa Ligi'nde bugün oynanacak olan müsabaka, RAMS Park​'ta olacak. 18.30'da başlayan maçın hakemi Kristo Tohver olurken yardımcılıklarını Silver Koiv ile Sander Saga üstlenecek. Dördüncü hakem Kevin Kaivoja, VAR hakemi Marko Liiva olarak belirlendi. DİNAMO KİEV LİGDE KAÇINCI SIRADA, PUAN DURUMU NEDİR? Avrupa Ligi'nde yer alan Dinamo Kiev, henüz puan almadı. Ukrayna Premier Ligi'nde 17 maçta 13 galibiyet ve 4 beraberlik alan takım, Avrupa Ligi'nde çıktığı 6 maçı kaybetti. Ukrayna temsilcisi, UEFA Avrupa Ligi'nde henüz puan alamadı. Avrupa Ligi'nde 6 müsabakada 1 gol atan Kiev, 15 golü kalesinde gördü. GALATASARAY MAÇI NEREDEN İZLENİR? Bu akşam oynanacak olan müsabaka TRT 1 kanalından şifresiz ve canlı olarak yayınlanacak. Yayın haklarını 3 yıllığına alan TRT, temsilcimizin müsabakasını şifresiz olarak ekranlara getirecek. İlgili Haberler Galatasaray - Dinamo Kiev maç kadrosu ve muhtemel 11! Kimlerin eksik olduğu belli oldu