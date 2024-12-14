Galatasaray-Dinamo Kiev maçının ne zaman oynanacağı belli oldu
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
14 Aralık 2024 14:16 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:29
UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Tüm dünyanın her yerinde takip edilen ligde Galatasaray, Dinamo Kiev ile mücadele edecek.
Avrupa Ligi'nde yarış devam ederken Galatasaray, Malmö ile karşılaştı. Ligde sonraki müsabaka ise Dinamo Kiev ile oynanacak.
Taraftarlar müsabakanın oynanacağı tarihi araştırmaya başladı.
GALATASARAY - DİNAMO KİEV MAÇI NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan GS - Dinamo Kiev maçı 21 Ocak tarihinde oynanacak. Karşılaşma 18.30'da başlayacak ve TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI
Ligde şampiyonluk yarışı devam ediyor. GS maç programı şöyle:
21 Ocak günü oynanacak olan Dinamo Kiev maçı sonrasında 30 Ocak tarihinde ise Ajax ile Johan Cruijff Arena'da mücadele edecek.
Kaynak: TGRT Haber