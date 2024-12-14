Galatasaray-Dinamo Kiev maçının ne zaman oynanacağı belli oldu

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

14 Aralık 2024 14:16 - Güncelleme : 14 Aralık 2024 14:29

UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray Türkiye'yi temsil etmeye devam ediyor. Tüm dünyanın her yerinde takip edilen ligde Galatasaray, Dinamo Kiev ile mücadele edecek.