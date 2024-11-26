Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman çıkacak? Fiyatların duyurulması bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

26 Kasım 2024 15:23 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:29

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Eyüpspor maçına kısa süre kaldı. Stadyumda takımına destek olmak isteyen taraftarların gündeminde ise maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih ve fiyatlar yer aldı.