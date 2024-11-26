Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman çıkacak? Fiyatların duyurulması bekleniyor

Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman çıkacak? Fiyatların duyurulması bekleniyor

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
26 Kasım 2024 15:23 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 15:29
Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman çıkacak? Fiyatların duyurulması bekleniyor

Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Eyüpspor maçına kısa süre kaldı. Stadyumda takımına destek olmak isteyen taraftarların gündeminde ise maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih ve fiyatlar yer aldı.

Trendyol Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Milli aranın sonunda 14. haftada GS ile Eyüpspor​ mücadele edecek. Sarı kırmızılı ekibin Avrupa Ligi müsabakası nedeniyle ertelenmesi talep edilmişti.

Taraftarların gündeminde maç biletlerinin fiyatları yer aldı.

GALATASARAY​ - EYÜPSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?

Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşma 1 Aralık​'ta oynanacak. Maç biletleri henüz satışa çıkmazken genel olarak karşılaşmadan 2-3 gün önce satışa sunuluyor. Buna göre GS - Eyüpspor maçının biletlerinin önümüzdeki birkaç gün içerisinde satışa sunulması bekleniyor.

Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman çıkacak? Fiyatların duyurulması bekleniyor - 1. Resim

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?

Sarı kırmızılı ekibin Avrupa Ligi'nde mücadele etmesinden dolayı maçın başka bir tarihe ertelenmesi talep edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu maçın ertelenme talebini reddetti.

Buna göre karşılaşma 1 Aralık günü oynanacak. 

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
eyüpsporgalatasaraysüper lig1 aralık

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...