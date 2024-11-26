Galatasaray Eyüpspor maç bileti ne zaman çıkacak? Fiyatların duyurulması bekleniyor
Süper Lig'in 14. haftasında oynanacak olan Galatasaray - Eyüpspor maçına kısa süre kaldı. Stadyumda takımına destek olmak isteyen taraftarların gündeminde ise maç biletlerinin satışa çıkacağı tarih ve fiyatlar yer aldı.
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yarışı sürüyor. Milli aranın sonunda 14. haftada GS ile Eyüpspor mücadele edecek. Sarı kırmızılı ekibin Avrupa Ligi müsabakası nedeniyle ertelenmesi talep edilmişti.
Taraftarların gündeminde maç biletlerinin fiyatları yer aldı.
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI, NE ZAMAN ÇIKACAK?
Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşma 1 Aralık'ta oynanacak. Maç biletleri henüz satışa çıkmazken genel olarak karşılaşmadan 2-3 gün önce satışa sunuluyor. Buna göre GS - Eyüpspor maçının biletlerinin önümüzdeki birkaç gün içerisinde satışa sunulması bekleniyor.
GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI ERTELENECEK Mİ?
Sarı kırmızılı ekibin Avrupa Ligi'nde mücadele etmesinden dolayı maçın başka bir tarihe ertelenmesi talep edilmişti. Türkiye Futbol Federasyonu maçın ertelenme talebini reddetti.
Buna göre karşılaşma 1 Aralık günü oynanacak.