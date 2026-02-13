Menü Kapat
Avatar
Editor
 Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 2 futbolcu maç kadrosunda yok

Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11 karşılaşmaya saatler kala taraftarların gündeminde yer alıyor. Trendyol Süper Lig'ın 22. haftası kapsamında lider Galatasaray, 15. sırada yer alan Eyüpspor'u evinde ağırlayacak. Kritik mücadelede sarı-kırmızılılar 3 puanı alarak ligdeki liderliğini korumak istiyor. Galatasaray - Eyüpspor maçında cezalı, sakat ve sarı kart sınırında yer alan oyuncular belli oldu. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray'ın Eyüpspor karşısındaki muhtemel ilk 11'i...

Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 2 futbolcu maç kadrosunda yok
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
13.02.2026
saat ikonu 17:00
|
GÜNCELLEME:
13.02.2026
saat ikonu 17:00

- , taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol 'de bugün 22. hafta başlıyor. Haftanın ilk karşılaşmaları kapsamında Galatasaray ile Eyüpspor, RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Saat 20.00'de başlayacak olan karşılaşmada iki takımda da eksikler bulunuyor. Galatasaray, Şampiyonlar Ligi play-off turu kapsamında oynayacağı Juventus maçı öncesinde galibiyet alarak liderliğini korumak istiyor. Küme düşme hattının hemen üstünde yer alan Eyüpspor ise puan almayı hedefliyor. Kritik karşılaşmada iki takımda da ikişer futbolcu yer almayacak. Karşılaşmaya saatler kala Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri belli oldu.

Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 2 futbolcu maç kadrosunda yok

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Arda Ünyay sakatlığı nedeniyle, Metehan Baltacı ise cezalı olduğu için mücadelede forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılıların, Devler Ligi'nin 8. maçı kapsamında oynadığı Manchester City maçında sakatlanan Leroy Sane'nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Leroy Sane'nin durumu maç saatinde teknik ekip tarafından alınan karar neticesinde belli olacak. Galatasaray'ın ilk 11'inin kilit isimlerinden olan Abdülkerim Bardakcı ise sarı kart sınırında yer alıyor. Kart görmesi durumunda 23. hafta kapsamında oynanacak olan Konyaspor deplasmanında cezalı duruma düşerek, forma giyemeyecek.

Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 2 futbolcu maç kadrosunda yok

Eyüpspor tarafında ise Claro ve Stepanenko'nun sakatlığı bulunuyor. İki futbolcunun da karşılaşmada forma giymesi beklenmiyor. Emre Akbaba, Umut bozok ve Prince Ampem ise sarı kart sınırında yer alıyor.

Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 2 futbolcu maç kadrosunda yok

GALATASARAY - EYÜPSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray - Eyüpspor maçında teknik direktör Okan Buruk'un Sacha Boey'i ilk 11'de başlatması bekleniyor. Sakatlıktan dönen Wilfried Singo'nun ise Davinson Sanchez yerine ilk 11'de başlayacağı tahmin ediliyor. Galatasaray - Eyüpspor maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 2 futbolcu maç kadrosunda yok

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Barış Alper Yılmaz, Lemina, Torreira, Noa Lang, Mauro Icardi, Victor Osimhen

Eyüpspor: Jankat, Talha, Onguene, Bedirhan, Umut Meraş, Taşkın, Metehan, Baran Ali, Emre, Pintor, Umut Bozok,

Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 2 futbolcu maç kadrosunda yok

GALATASARAY - EYÜPSPOR İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Galatasaray ile Eyüpspor tarihleri boyunca toplam 3 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 2 tanesinde sarı-kırmızılılar galibiyet ile ayrılırken, 1 tanesi ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 9 kere fileleri havalandırdı. Eyüpspor ise sarı-kırmızılıların 9 golüne, 3 golle karşılık verdi.

