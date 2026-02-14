Galatasaray Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Icardi devleşti cimbom fark attı

Kategoriler
Süper Lig'in 22. haftasında Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya geldi.
Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 5-1'lik skorla kazandı.
Sarı-kırmızılılar, henüz 2. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle öne geçti.
Mauro Icardi, 33. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Devreye 2-0'lık skorla gidildi.
Bedirhan, 38. dakikada Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü ve Eyüpspor sahada 10 kişi kaldı.
Dakikalar 48'i gösterdiğinde yeniden sahneye Icardi çıktı ve durumu 3-0 yaptı.
Arjantinli yıldız, 70. dakikada attığı golle hat-trick yaparken 71. dakikada Metehan skoru 4-1'e taşıdı.
Onguene'nin, 87. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın skoru belirlendi.
Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.