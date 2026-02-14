Menü Kapat
Galatasaray Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Icardi devleşti cimbom fark attı

Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Eyüpspor'u konuk eden Galatasaray'da maça Osimhen ile birlikte ilk 11'de başlayan Mauro Icardi Sarı Kırmızılılar'ın 5-1'lik galibiyetinde yaptığı hat-trick ile parladı.

Galatasaray Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Icardi devleşti cimbom fark attı
'in 22. haftasında ile karşı karşıya geldi.

Rams Park'ta oynanan karşılaşmayı Galatasaray 5-1'lik skorla kazandı.

Sarı-kırmızılılar, henüz 2. dakikada Yunus Akgün'ün attığı golle öne geçti.

Galatasaray Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Icardi devleşti cimbom fark attı

Mauro Icardi, 33. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti. Devreye 2-0'lık skorla gidildi.

Bedirhan, 38. dakikada Yunus Akgün'e yaptığı faulün ardından kırmızı kart gördü ve Eyüpspor sahada 10 kişi kaldı.

Dakikalar 48'i gösterdiğinde yeniden sahneye Icardi çıktı ve durumu 3-0 yaptı.

Galatasaray Eyüpspor maç sonucu kaç kaç? Icardi devleşti cimbom fark attı

Arjantinli yıldız, 70. dakikada attığı golle hat-trick yaparken 71. dakikada Metehan skoru 4-1'e taşıdı.

Onguene'nin, 87. dakikada kendi kalesine attığı golle karşılaşmanın skoru belirlendi.

Bu sonuçla birlikte üst üste 4. galibiyetini alan Galatasaray, 55 puanla liderliğini sürdürdü. Eyüpspor ise 18 puanda kaldı.

