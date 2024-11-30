Galatasaray-Eyüpspor maçının muhtemel 11 kadrosu belli oldu

30 Kasım 2024 11:58 - Güncelleme : 30 Kasım 2024 12:05

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ediyor. Ligde Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya gelirken maçın muhtemel 11 kadrosu da gündeme geldi.

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Bugün kimin maçı var? 30 Kasım liglerde program belli oldu

Bugün kimin maçı var? 30 Kasım liglerde program belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında GS ile Eyüpspor​ mücadele edecek. Taraftarın heyecanla beklediği müsabaka 1 Aralık​ akşamı oynanacak.

Yayınlandığı kanal ve saati duyuruldu.

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

13 karşılaşmada 12 galibiyet alan GS, 1 beraberlik ile serüvene devam ediyor. Eyüpspor müsabakası Bein Sports 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İzlemek isteyenler Bein Sports 1 kanalından maçı takip edebilecek.

GS - EYÜPSPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Ligde oynanacak olan karşılaşma 1 Aralık günü oynanacak ve 19.00'da başlayacak. İki takım ilk defa karşılaşırken RAMS Park'ta oynanacak.

MUHTEMEL 11 BELLİ OLDU MU?

Kadro henüz belli olmazken Eyüpspor'da Ahmed Kutucu, Melih Kabasakal ve Robin Yalçın sarı kart cezasından dolayı forma giyemezken Recep Niyaz, Fredrik Midtsjö, Umut Meraş ve Ruben Vezo sakatlık yaşıyor.

Sarı kırmızılı ekipte ise Icardi, Kaan Ayhan ve Ismail Jakobs forma giyemeyecek.