Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11! 2 oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak

Galatasaray - Eyüpspor maç kadrosu muhtemel 11 belli oldu. Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 22. haftasında RAMS Park’ta Eyüpspor’u konuk edecek. Ligde 21 haftada 16 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 52 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Düşme hattının hemen üzerinde yer alan Eyüpspor ise 18 puanla haftaya 15. sırada girdi. İç sahada 29 maçtır yenilmeyen Galatasaray, son 9 lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı. İşte Galatasaray Eyüpspor maçı muhtemel 11…

Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11! 2 oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak
Trendyol Süper Lig’de 22. hafta mücadelesinde Galatasaray ile Eyüpspor karşı karşıya gelecek. RAMS Park’taki mücadele, zirve yarışı ve alt sıraları yakından ilgilendiriyor. Galatasaray Eyüpspor maç kadrosu, maç saati yaklaştıkça belli olmaya başladı. İşte muhtemel kadrolar…

Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11! 2 oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak

GALATASARAY EYÜPSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Eyüpspor arasındaki mücadele RAMS Park’ta oynanacak ve saat 20.00’de başlayacak. Süper Lig’in 22. haftasında yapılacak karşılaşma, hem zirve mücadelesi hem de alt sıralardaki dengeler açısından önem taşıyor.

Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11! 2 oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak

Galatasaray Eyüpspor maçı Bein Sports’tan canlı yayınlanacak. Karşılaşmayı Bein Sports kullanıcıları canlı olarak takip edebilecek. Galatasaray, bu maçın ardından UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Juventus’u ağırlayacak.

Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11! 2 oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak

GALATASARAY - EYÜPSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Tecrübeli savunma oyuncusu, Eyüpspor karşılaşmasında kart görmesi halinde 23. haftadaki Konyaspor maçında forma giyemeyecek. Sarı-kırmızılı ekipte sakatlıkları bulunan Leroy Sane ile Arda Ünyay’ın durumları ise yapılacak antrenmanın ardından maç saatine doğru belli olacak.

Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11! 2 oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak

Ara transfer döneminde kadroya katılan Renato Nhaga ile Can Armando Güner, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde ilk kez resmi bir maçta sarı-kırmızılı formayı giyecek. Fransız sağ bek Sacha Boey ise 760 gün aranın ardından RAMS Park’ta taraftarla buluşacak. Son iç saha maçına 15 Ocak 2024’te çıkan Boey, Bayern Münih’e transfer olduktan sonra yeniden Galatasaray’a dönmüştü.

Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11! 2 oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak

GALATASARAY EYÜPSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın sahaya Uğurcan Çakır, Sanchez, Sallai, Abdülkerim Bardakcı, Jakobs, Torreira, Sara, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang ve Osimhen 11’iyle çıkması bekleniyor. Ligde 50 golle en fazla gol atan takım konumunda bulunan sarı-kırmızılılar, son iki maçta Kayserispor’u 4-0 ve Çaykur Rizespor’u 3-0 mağlup etti.

Galatasaray Eyüpspor muhtemel 11! 2 oyuncunun durumu maç saatinde belli olacak

Eyüpspor’un muhtemel 11’i ise Jankat Yılmaz, Bedirhan Özyurt, Talha Ülvan, Onguene, Umut Meraş, Emre Akbaba, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Umut Bozok, Pintor ve Baran Ali Gezek şeklinde. Eflatun-sarılı ekip, ligde 4 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 yenilgiyle 18 puan topladı ve haftaya 15. sırada girdi.

