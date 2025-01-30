Galatasaray Fenerbahçe Beşiktaş eşleşebilir mi?

30 Ocak 2025 23:51 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 23:55

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. ve son hafta maçları bu akşam oynanacak ve bu karşılaşmalar sonrası Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın geleceği netleşecek. Play-off turuna yükselme ihtimalleri, bu akşamki maçlarla belirlenecek. Galatasaray'ın Ajax'ı yenmesi durumunda doğrudan son 16 turuna yükselebilirken, Fenerbahçe ve Beşiktaş galibiyete ihtiyaç duyuyor. Eğer sıralama belirli şekilde kalırsa, play-off turunda Türk derbisi gerçekleşebilir, bu da Avrupa Ligi'nde ilk kez olacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 8. hafta maçları bu akşam TSİ 23.00'de başlayacak. Bu karşılaşmaların ardından, Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kupada izleyeceği yol netleşecek.

AYNI ÜLKE TAKIMLARI UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF'TA EŞLEŞEBİLİR Mİ?

UEFA'nın yeni sistemine göre, aynı ülke takımları lig aşamasında eşleşemese de, play-off turlarında ve sonrasında karşı karşıya gelebilirler. Bu, Avrupa Ligi formatının yapısını değiştiren bir yenilik olarak dikkat çekiyor. Bu sayede, bir ülkeden birden fazla takımın aynı turda mücadele etmesi ve birbirleriyle eşleşmesi mümkün olabiliyor.

Bu sezon 36 takımlı lig formatına geçilmesiyle, play-off turu daha da önem kazandı. 9 ile 24'üncü sırada yer alan takımlar, play-off turunda yer alacak ve burada eşleşmeler puan durumuna göre belirlenecek. Aynı ülke takımlarının eşleşebilmesi, turnuvanın heyecanını artırırken, Türk takımları için de tarihi bir anlam taşıyabilir.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ İLE EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş aralarında eşleşebilir. Özellikle, 7. haftanın ardından oluşan puan durumunun 8. haftada da devam etmesi durumunda, Galatasaray'ın rakibi Fenerbahçe veya Beşiktaş olabilir.

Galatasaray, lig aşamasını 9. sırada tamamlarsa, 23 veya 24. sırada bulunan takımlarla eşleşme ihtimali var. Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın bu sıralamalarda olması durumunda, Türk futbolseverler tarihi bir derbiye tanık olabilir. Bu eşleşmenin gerçekleşmesi, hem takımlar hem de taraftarlar için büyük bir heyecan kaynağı olur.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VEYA BEŞİKTAŞ İLE NASIL EŞLEŞEBİLİR?

Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilmesi için, ilk olarak lig aşamasının son maçlarında belirli sıralamalara ulaşmaları gerekiyor. Galatasaray 9. sırada, Fenerbahçe veya Beşiktaş ise 23 veya 24. sırada bitirirse, kura çekiminde bu eşleşme gerçekleşebilir. UEFA'nın belirlediği eşleşme sistemi, takımların sıralamasına göre belirlenir:

9 ve 10. sıradaki takımlar 23 ve 24. sıradakilerle;

11 ve 12. sıradakiler 21 ve 22. sıradakilerle;

13 ve 14. sıradakiler 19 ve 20. sıradakilerle;

15 ve 16. sıradakiler ise 17 ve 18. sıradakilerle eşleşecek.

Bu kuralar, play-off turunda hangi takımların karşılaşacağını belirleyecek. Eğer belirtilen sıralamalarda kalırlarsa, Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilir ve Avrupa Ligi'nde bu üç takım arasında ilk kez bir derbi yaşanabilir.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VEYA BEŞİKTAŞ İLE PLAY-OFF'TA EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Eğer belirli sıralamalarda kalırlarsa, play-off turunda Galatasaray, Fenerbahçe veya Beşiktaş ile eşleşebilir.

UEFA AVRUPA LİGİ PLAY-OFF TURUNDA AYNI ÜLKE TAKIMLARI EŞLEŞEBİLİR Mİ?

Play-off ve sonrasındaki turlarda aynı ülke takımları eşleşebilir.

PLAY-OFF TURU KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Play-off turu kuraları yarın, son 16 turu ve diğer turların kuraları ise 21 Şubat'ta çekilecek.