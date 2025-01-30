Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın UEFA Avrupa Ligi maçı spikerleri açıklandı

30 Ocak 2025 19:51 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 19:51

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın maçı için atanan spiker belli oldu. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nin 8. ve son haftasında bu akşam deplasmanda mücadele edecek. Ajax-Galatasaray, Midtjylland-Fenerbahçe ve Twente-Beşiktaş maçını anlatacak spiker açıklandı. Müsabakalar, Amsterdam, Herning ve Twente'de TSİ 23.00'te başlayacak ve çeşitli TRT kanallarından canlı yayınlanacak. Galatasaray namağlup devam ederken, Fenerbahçe ve Beşiktaş da play-off turu için mücadele edecek.

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Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Avrupa Ligi'nde Twente ile karşılaşacak

Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanıyor belli oldu! Avrupa Ligi'nde Twente ile karşılaşacak

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde bu akşam oynanacak son hafta maçlarında sahaya çıkacak. Maçların spiker ve yayın bilgileri belli oldu.

AJAX GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATACAK?

Ajax ile Galatasaray'ın karşılaşması, Amsterdam'daki Johan Cruijff Arena'da oynanacak. Müsabaka TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT 1'den canlı yayınlanacak. Maçın spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu olacak. Bu maçta, İspanyol hakem Jesus Gil Manzano düdük çalacak ve yardımcı hakemler Diego Barbero ile Angel Nevado olacak. Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak Carlos del Cerro Grande görev yapacak.

Galatasaray, bu sezon Avrupa Ligi'nde namağlup ilerleyerek 13 puan topladı. Son 16 turu play-off'unu garantiye alan sarı-kırmızılılar, yarınki maçı kazanarak ligi ilk 8 içinde bitirmeyi hedefliyor. Bu, onların doğrudan son 16 turuna yükselmelerini sağlayacak.

MİDTJYLLAND FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATACAK?

Fenerbahçe, Danimarka'nın Midtjylland takımına konuk olacak. Mücadele, Herning'deki MCH Arena'da TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor'dan canlı yayınlanacak. Maçın spikeri Özkan Öztürk olacak. Portekizli hakem Luis Godinho, yardımcıları Rui Teixeira ve Pedro Almeida ile dördüncü hakem Miguel Nogueira ile görev yapacak. VAR odasında Helder Malheiro, AVAR olarak Fabio Oliveira Melo bulunacak.

Fenerbahçe, Avrupa'da oynadığı 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 9 puan topladı. Sarı-lacivertliler, bu maçla play-off umutlarını sonuna kadar zorlayacak; ancak averajla 23. sırada bulunuyorlar.

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI SPİKERİ KİM, MAÇI KİM ANLATACAK?

Beşiktaş, Hollanda temsilcisi Twente'ye konuk olacak. Maç, Twente Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak ve TRT Spor Yıldız'dan canlı yayınlanacak. Maçın spikeri Onur Şahinbaşkan olacak. Polonyalı hakem Szymon Marciniak ile yardımcıları Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yönetecek.

Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde 7 maçta 3 galibiyet ve 4 yenilgi ile 9 puan topladı. Son maçta Athletic Bilbao'yu 4-1 mağlup eden siyah-beyazlılar, Twente karşısında galibiyet arayarak play-off'lara seribaşı olarak katılmayı hedefliyor. Twente ise 7 maçta 1 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi ile 7 puan topladı.

TEMSİLCİLERİMİZİN UEFA AVRUPA LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

Galatasaray'ın Ajax ile olan maçı TRT 1'den, Fenerbahçe'nin Midtjylland ile olan maçı TRT Spor'dan ve Beşiktaş'ın Twente ile oynayacağı maç ise TRT Spor Yıldız'dan canlı olarak yayınlanacak.

Temsilcilerimizin bu son hafta mücadeleleri, takımların Avrupa'daki geleceklerini belirleyecek. Galatasaray, zaten play-off turunu garantilemişken, Fenerbahçe ve Beşiktaş için bu maçlar play-off turuna kalabilme mücadelesi anlamına geliyor.

TWENTE BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Twente Beşiktaş maçı TRT 1'den canlı yayınlanacak.

MİDTJYLLAND FENERBAHÇE MAÇI SPİKERİ KİM?

Midtjylland Fenerbahçe maçını Özkan Öztürk anlatacak.

AJAX GALATASARAY MAÇI SPİKERİ KİM?

Galatasaray'ın Ajax ile oynayacağı maçın spikeri Müjdat Mustafa Muratoğlu olacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ'NDEKİ SON DURUMU NEDİR?

Fenerbahçe, 7 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet ve 3 beraberlik ile 9 puan topladı ve averajla 23. sırada bulunuyor.