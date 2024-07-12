Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in kamp yerleri belli oldu

12 Temmuz 2024 15:31 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 16:11

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 11 Temmuz tarihinde 2024-2025 Süper Lig sezonu fiktürleri açıklandı.

19 takımlı oynanacak olan Süper Lig 38 hafta sürecek.

Her takımın toplamda iki haftayı bay geçeceği Süper Lig 2024-2025 sezonu 9 Ağustos 2024 tarihinde başlayacak.

Sezonun başlamasına sayılı günler kala takımların kamp çalışmaları da hareket kazandı.

Taraftarlar tarafından Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzonspor ve Başakşehir'in kamplarının nerede olduğu merak ediliyor.

FENERBAHÇE NEREDE KAMP YAPIYOR?

Fenerbahçe 1. etap kamp çalışmaları kapsamında Topuk Yaylası'nda kamp yaptı.

1 Temmuz tarihinde buradaki kamp çalışmalarını sonlandıran sarı-lacivertliler ikinci etap çalışmalarını ise Avusturya'nın Graz kentinde sürdürecek.

Fenerbahçe 13 Temmuz tarihinde kadar Avusturya kampında olacak ve 3 hazırlık maçı yapacak.

FENERBAHÇE'NİN KAMP YAPTIĞI TOPUK YAYLASI NEREDE?

Sarı-lacivertli ekibin kamp yaptığı Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri, Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunuyor.

FENERBAHÇA AVUSTURYA'DA NEREDE KAMP YAPACAK?

Fenerbahçe yeni sezon öncesi çalışmalarını Avusturya2nın Graz şehrinde yapacak.

GALATASARAY NEREDE KAMP YAPIYOR?

Galatasaray henüz 1. etap kamp çalışmalarına 8 Temmuz Cumartesi günü başladı.

Okan Buruk önderliğinde 8 Temmuz Cumartesi günü Avusturya'da başlayan kamp süreci 18 Temmuz'da sona erecek.

Sarı-kırmızılılar bu süre zarfında üç hazırlık maçı oynayacak.

GALATASARAY AVUSTURYA'DA NEREDE KAMP YAPIYOR?

Sarı-kırmızılı ekip Avusturya'nın Graz kentinde bulunan Bad Waltersdorf kasabasında kamp çalışmalarını gerçekleştiriyor.

BEŞİKTAŞ NEREDE KAMP YAPIYOR?

Gelecek sezona şampiyonluk parolasıyla girmek isteyen Beşiktaş transferlerle adını duyurmaya devam ediyor.

Siyah-beyazlı ekip ikinci etap kamp çalışmalarını ise Slovenya'nın Maribor kentinde bulunan Habakuk Hotel'de yapıyor.

20 Temmuz Cumartesi gününe kadar siyah-beyazlılar burada kamp yapacak.

TRABZONSPOR NEREDE KAMP YAPIYOR?

Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor 2. etap kamp çalışmalarını tamamlamak üzere yurt dışına gitti.

Macaristan'ın Szeged kentinde kamp yapan bordo-mavililer ilk hazırlık başına ise 10 Temmuz tarihinde çıktı.

BAŞAKŞEHİR NEREDE KAMP YAPIYOR?

2024-2025 Süper Lig sezonu hazırlıkları için Başakşehir 8 Temmuz Pazartesi günü Sırbistan'ın Belgrad şehrinde kamp yapmaya başladı.