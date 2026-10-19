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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 21:07

Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti için geri sayım!

GS FB bilet fiyatları, maç biletlerinin satışa çıkmasının ardından belli oluyor! Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonunda oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisi öncesinde maç biletleri, satış takvimi ve fiyat seçenekleri taraftarların gündeminde yer alıyor. Ligin 9. haftasında RAMS Park’ta oynanacak karşılaşma için sarı-kırmızılı ve sarı-lacivertli futbolseverler, tribünlerdeki yerlerini alabilmek amacıyla kulüplerden gelecek açıklamaları takip ediyor. Derbi öncesinde bilet satış koşulları, öncelikli satış uygulamaları, Passo üzerinden yapılacak işlemler ve tribün kategorilerine göre değişmesi beklenen ücretler merak ediliyor. Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? GS FB maç bileti ile ilgili detaylar belli olmaya başladı.

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Editor
 TGRT Haber
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Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti için geri sayım!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
19.10.2026
saat ikonu 21:05
|
GÜNCELLEME:
19.10.2026
saat ikonu 21:07

ile , ’in 9. haftasında ’da karşı karşıya gelecek. 26 Ekim 2026 Pazartesi günü ’ta oynanacak derbi öncesinde Galatasaray-Fenerbahçe maç biletleri, satış şartları ve tribün fiyatları futbolseverlerin araştırdığı başlıklar arasında bulunuyor. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar, biletlerin hangi platformda satışa sunulacağını, öncelikli satış hakkının kimlere tanınabileceğini ve farklı tribün kategorilerinde ücretlerin hangi seviyelerde olabileceğini öğrenmek istiyor. GS FB biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte detaylar…

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig’in 2026-2027 sezonu 9. haftasında oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin programı belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklanan programa göre mücadele, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü saat 21.30’da başlayacak. Galatasaray’ın ev sahipliğinde oynanacak karşılaşmaya Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park ev sahipliği yapacak.

Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti için geri sayım!

Derbinin tarihi daha önce 25 Ekim 2026 Pazar günü olarak planlanmıştı. Ancak İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğünün 14 Eylül tarihli yazısında belirtilen, aynı gün İstanbul genelinde düzenlenecek yoğun etkinlikler ve bunlara yönelik güvenlik tedbirleri dikkate alınarak karşılaşmanın bir gün sonraya alınmasına karar verildi. Böylece maçın tarihi 26 Ekim Pazartesi olarak güncellendi.

Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti için geri sayım!

GALATASARAY FENERBAHÇE MAÇ BİLETİ SATIŞI BAŞLADI MI?

Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için bilet bekleyen taraftarlar, satış işlemlerinin başlayıp başlamadığını ve biletlerin hangi aşamalarla satışa sunulacağını araştırıyor. Şu ana kadar kulüp tarafından kesinleşmiş bir bilet satış tarihi ve saati henüz açıklanmış değil. Karşılaşmayı RAMS Park tribünlerinden takip etmek isteyen futbolseverlerin Galatasaray’ın resmi iletişim kanallarını ve Passo platformunu kontrol etmeye devam ediyor.

Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti için geri sayım!

Yüksek talep gören derbilerde bilet satışları kademeli olarak yürütülebiliyor. Geçmiş uygulamalarda ilk aşamada GSPlus Premium üyeleri ile GSPara kredi ve banka kartı sahiplerine öncelik tanınırken, sonraki aşamada Galatasaray logolu Passo Taraftar Kart sahiplerine satış yapılabiliyor. Ancak bu uygulamaların 2026-2027 sezonundaki Galatasaray-Fenerbahçe derbisi için hangi kapsamda yürütüleceği, kulübün açıklayacağı satış koşullarına bağlı. Galatasaray-Fenerbahçe maçı genel satışın yapılıp yapılmayacağı ve hangi taraftar gruplarının bilet alabileceği konusu resmi açıklama sonrası belli olacak.

Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti için geri sayım!

GALATASARAY FENERBAHÇE BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

Galatasaray-Fenerbahçe maçının bilet satış tarihi henüz kesinleşmedi. Geçmiş sezonlarda oynanan yüksek talep gören derbilerde biletlerin maç gününden yaklaşık üç ila beş gün önce satışa sunulması, bu karşılaşma için de benzer bir takvimin uygulanabileceği yönünde beklenti oluşturuyor. Bu doğrultuda satışların maç haftasında, perşembe veya cuma günü başlaması ihtimali üzerinde duruluyor. Satış günü ve saatine ilişkin kesin bilgi, Galatasaray Kulübünün duyurusuyla netleşecek.

Galatasaray Fenerbahçe biletleri ne zaman satışa çıkacak? Maç bileti için geri sayım!

Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin bilet fiyatları da karşılaşma öncesinde en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Mevcut tahminlerde en uygun kategorilerde fiyatların yaklaşık 2 bin 500 TL’den başlayabileceği, kale arkası ve alt tribünlerde 10 bin TL ile 19 bin TL arasında değişebileceği belirtiliyor. Doğu tribünü için 25 bin TL ile 35 bin TL aralığı, Batı tribünündeki Classic, Lux, Delux ve Premium kategorileri için ise 50 bin TL ile 55 bin TL aralığı tahmin ediliyor. VIP ve özel ağırlama alanlarının ücretlerinin bu seviyelerin üzerine çıkabileceği de değerlendiriliyor. Derbinin bilet fiyatları resmi duyurunun ardından netlik kazanacak.

ETİKETLER
#galatasaray
#İstanbul
#fenerbahçe
#trendyol süper lig
#rams park
#Aktüel
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