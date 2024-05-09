09 May 2024 09:07 - Güncelleme : 09 May 2024 09:19

Trendyol Süper Lig'in son haftaları ile birlikte Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki şampiyonluk yarışı giderek hızlanmaya başladı.

Taraftarlar tarafından yılın son derbisinin ne zaman ve nerede olacağı merak ediliyor.

Ligin 37. haftası kapsamında gerçekleşecek olan Galatasaray Fenerbahçe derbisi 19 Mayıs Pazar günü RAMS Park'ta oynanacak.

İstanbul İl Spor Güvenlik Kurulu tarafından yapılan açıklamaya göre derbiye sadece 2 bin 400 Fenerbahçeli taraftar girebilecek.

Sarı lacivertlilerin 2023-2024 sezonunda şampiyon olabilmesi için kalan maçlarının hepsini kazanması ve Galatasaray'ın ise derbi hariç bir maçı daha kaybetmesi gerekiyor.