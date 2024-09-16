Galatasaray - Fenerbahçe maçının biletlerinin bu hafta satışa çıkması bekleniyor

16 Eylül 2024 11:46 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 11:57

Trendyol Süper Lig'de 21 Eylül günü Fenerbahçe - Galatasaray maçı oynanacak. Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyenler maç biletleri satışa çıktı mı, ne zaman çıkacak beklemeye başladı.

Geçen sezonda şampiyon olan Galatasaray​ ile ikinci olarak tamamlayan Fenerbahçe​ bu hafta karşı karşıya gelecek.

Taraftarların heyecanla beklediği müsabakaya kısa süre kalmasıyla beraber maç biletlerinin fiyatları da gündeme geldi.

GALATASARAY - FENERBAHÇE MAÇI BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Türkiye Futbol Federasyonu 6. hafta oynanacak olan derbinin saatini ve gününü 21 Eylül 20.00 olarak duyurdu. beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak olan FB- GS maçının biletleri henüz satışa çıkmadı.

Biletlerin bu hafta içerisinde maçtan 2-3 gün önce satışa çıkması bekleniyor. Kulüpler tarafından yapılacak duyuru ile beraber taraftarlar bilet alımı yapabilecek.

GS - FB MAÇ BİLETİ FİYATLARI BELLİ OLDU MU?

Müsabakanın biletleri henüz satışa çıkmadığından dolayı fiyatlar belli olmadı. İki kulüp tarafından duyuru yapılmasıyla beraber ücretler de netleşecek.

Fiyatların birkaç gün içerisinde duyurulması bekleniyor.

TFF tarafından duyurulan derbi tarihleri şöyle:

5. hafta: Trabzonspor - Beşiktaş

6. hafta: Fenerbahçe - Galatasaray

10. hafta: Galatasaray - Beşiktaş

11. hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe

15. hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe

16. hafta: Galatasaray - Trabzonspor