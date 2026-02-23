Galatasaray, Fenerbahçe puan durumu, kalan maçlar! Süper Lig'de 23. hafta puan tablosu

Kategoriler
Trendyol Süper Lig'de haftaların ilerlemesiyle birlikte şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı. 23. hafta mücadeleleri kapsamında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Şampiyonluk yarışının bir diğer tarafı Fenerbahçe ise henüz 23. hafta mücadelesini oynamadı. Sarı-lacivertliler bugün Kasımpaşa ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa Galatasaray ile aynı puana ulaşacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray, Fenerbahçe puan durumu, kalan maçları araştırılmaya başlandı.
Teknik direktör Okan Buruk liderliğinde ilerleyen Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 55 puan toplayan sarı-kırmızılılar toplam 55 gol atarken, kendi kalesinde ise sadece 17 gol gördü.
Teknik direktör Domenico Tedesco liderliğinde ilerleyen Fenerbahçe ise namağlup yoluna devam ediyor. Bu sezon 15 galibiyet ve 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler ligde maç eksiği ile 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe bugün oynanacak olan Kasımpaşa maçından galibiyet ile ayrılırsa, 55 puana yükselecek. Liderlik koltuğunda oturan takımı ise averaj farkı belirleyecek. Fenerbahçe bu sezon 51 gol atarken, kalesinde ise sadece 20 gol gördü.
Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında kalan maçları şöyle:
28.02.2026 Galatasaray - Alanyaspor
07.03.2026 Beşiktaş - Galatasaray
15.03.2026 Galatasaray - Başakşehir
18.03.2026 Göztepe - Galatasaray
05.04.2026 Trabzonspor - Galatasaray
12.04.2026 Galatasaray - Kocaelispor
19.04.2026 Gençlerbirliği - Galatasaray
26.04.2026 Galatasaray - Fenerbahçe
03.05.2026 Samsunspor - Galatasaray
10.05.2026 Galatasaray - Antalyaspor
17.05.2026 Kasımpaşa - Galatasaray
Fenerbahçe'nin Süper Lig kapsamında kalan maçları ise şöyle:
23.02.2026 (Bugün) Fenerbahçe - Kasımpaşa
01.03.2026 Antalyaspor - Fenerbahçe
08.03.2026 Fenerbahçe - Gaziantep FK
15.03.2026 Karagümrük - Fenerbahçe
18.03.2026 Fenerbahçe - Gaziantep FK
05.04.2026 Fenerbahçe - Beşiktaş
12.04.2026 Kayserispor - Fenerbahçe
19.04.2026 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor
26.04.2026 Galatasaray - Fenerbahçe
03.05.2026 Fenerbahçe - Galatasaray
10.05.2026 Konyaspor - Fenerbahçe
17.05.2026 Fenerbahçe - Eyüpspor