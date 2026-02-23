Galatasaray, Fenerbahçe puan durumu, kalan maçlar! Süper Lig'de 23. hafta puan tablosu

Trendyol Süper Lig'de haftaların ilerlemesiyle birlikte şampiyonluk yarışı giderek kızışmaya başladı. 23. hafta mücadeleleri kapsamında Galatasaray, Konyaspor ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0 mağlubiyet ile ayrıldı. Şampiyonluk yarışının bir diğer tarafı Fenerbahçe ise henüz 23. hafta mücadelesini oynamadı. Sarı-lacivertliler bugün Kasımpaşa ile Kadıköy'de karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe karşılaşmadan galibiyet ile ayrılırsa Galatasaray ile aynı puana ulaşacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray, Fenerbahçe puan durumu, kalan maçları araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY PUAN DURUMU

Teknik direktör Okan Buruk liderliğinde ilerleyen Galatasaray bu sezon Süper Lig'de oynadığı 23 maçta 17 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Ligde 55 puan toplayan sarı-kırmızılılar toplam 55 gol atarken, kendi kalesinde ise sadece 17 gol gördü.

FENERBAHÇE PUAN DURUMU

Teknik direktör Domenico Tedesco liderliğinde ilerleyen Fenerbahçe ise namağlup yoluna devam ediyor. Bu sezon 15 galibiyet ve 7 beraberlik alan sarı-lacivertliler ligde maç eksiği ile 52 puanla 2. sırada yer alıyor. Fenerbahçe bugün oynanacak olan Kasımpaşa maçından galibiyet ile ayrılırsa, 55 puana yükselecek. Liderlik koltuğunda oturan takımı ise averaj farkı belirleyecek. Fenerbahçe bu sezon 51 gol atarken, kalesinde ise sadece 20 gol gördü.

GALATASARAY KALAN MAÇLARI

Galatasaray'ın Süper Lig kapsamında kalan maçları şöyle:

28.02.2026 Galatasaray - Alanyaspor

07.03.2026 Beşiktaş - Galatasaray

15.03.2026 Galatasaray - Başakşehir

18.03.2026 Göztepe - Galatasaray

05.04.2026 Trabzonspor - Galatasaray

12.04.2026 Galatasaray - Kocaelispor

19.04.2026 Gençlerbirliği - Galatasaray

26.04.2026 Galatasaray - Fenerbahçe

03.05.2026 Samsunspor - Galatasaray

10.05.2026 Galatasaray - Antalyaspor

17.05.2026 Kasımpaşa - Galatasaray

FENERBAHÇE KALAN MAÇLARI

Fenerbahçe'nin Süper Lig kapsamında kalan maçları ise şöyle:

23.02.2026 (Bugün) Fenerbahçe - Kasımpaşa

01.03.2026 Antalyaspor - Fenerbahçe

08.03.2026 Fenerbahçe - Gaziantep FK

15.03.2026 Karagümrük - Fenerbahçe

18.03.2026 Fenerbahçe - Gaziantep FK

05.04.2026 Fenerbahçe - Beşiktaş

12.04.2026 Kayserispor - Fenerbahçe

19.04.2026 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor

26.04.2026 Galatasaray - Fenerbahçe

03.05.2026 Fenerbahçe - Galatasaray

10.05.2026 Konyaspor - Fenerbahçe

17.05.2026 Fenerbahçe - Eyüpspor