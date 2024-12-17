Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın PFDK'ya sevk edilme sebebi ortaya çıktı

17 Aralık 2024 22:09 - Güncelleme : 17 Aralık 2024 22:19

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)’den yapılan açıklamada Süper Lig’de oynayan 10 kulübün PFDK’ya sevk edildiği duyuruldu. Sevk edilenler arasında Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın da yer alması dikkat çekti.

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Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Galatasaray​, Fenerbahçe​ ve Beşiktaş​'ın da aralarında yer aldığı 10 Süper Lig kulübünü Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti.

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın neden PFDK’ya sevk edildiği merak konusu oldu.

GALATASARAY, FENERBAHÇE VE BEŞİKTAŞ NEDEN PFDK​'YA SEVK EDİLDİ?

Süper Lig'in 16. haftasında oynanan karşılaşmaların ardından yapılan açıklamada, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Eyüpspor, Adana Demirspor kulüpleri; çirkin ve kötü tezahürat yüzünden PFDK’ya sevk edildi.

Ayrıca Galatasaray;

Galatasaray, talimatlara aykırı hareket, Merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve İkinci Başkan Metin Öztürk, Trabzonspor karşılaşması sonrası sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle de PFDK’ya sevk edildi.

PFDK’YE HANGİ KULÜPLER SEVK EDİLDİ?

TFF’den yapılan açıklamada PFDK’ya sevk edilen kulüpler ve sevk nedenleri şöyle sıralandı:

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Kasımpaşa, Eyüpspor, Adana Demirspor kulüpleri; çirkin ve kötü tezahüratı

Adana Demirspor ve Trabzonspor, saha olayları

Bodrum FK, Hatayspor ve Galatasaray, talimatlara aykırı hareketi nedeniyle PDFK'ya sevk edildi.

Galatasaray, ayrıca merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kurula gönderildi.

Başakşehir, 5 futbolcusunun sarı kart ve 1 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi;

Başakşehirli futbcol Ousseynou Ba'nın kural dışı hareketi

Hatayspor da sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle disiplin kurula gönderildi.

Hatayspor Kulübü idarecileri Mehmet Reşat Akpınar ve Mahmut Doğuş Aslan, Hatayspor Kulübü görevlisi İlyas Bayraktar, Hatayspor Kulübü Antrenörü Ayhan Tenbeloğlu ve Hatayspor Kulübü görevlisi Emre Aslan sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle;

Galatasaray Spor Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk, Trabzonspor karşılaşması sonrası açıklamalarında sportmenliğe aykırı açıklamalar nedeniyle PFDK'ya sevk edildi.