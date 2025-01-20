Galatasaray Florya suyu duyuruldu! Nereden alınır, ne kadar?

20 Ocak 2025 14:07 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 14:16

Trendyol Süper Lig ekibi olan Galatasaray, Sultan Su ile yaptığı sponsorluk sonucunda Florya suyunu duyurdu. Taraftarlar kısa sürede oldukça ilgi gösterirken satın alınabilecek yerler de araştırıldı.

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Florya suyu, satışa çıkıyor. Galatasaray​, Sultan Su ile sponsorluk projesi kapsamında bu özel suyu duyurdu. Ürünün satışından bedel de alacağı öğrenilirken tasarımı taraftarı sevindirdi. Galatasaray takımı, "Florya’nın suyu projesi Sultan Su ile iş birliğimizle hayata geçti." ifadeleri ile ürünün tanıtımını yaptı.

FLORYA SUYU NEDİR?

Galatasaray Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, Florya'nın Suyu projesi konuşmasında açıklamada bulundu. Yelkencioğlu, "Florya’nın suyu efsanesi bugün resmen gerçek oluyor. Takımımıza katılan her futbolcunun buraya kısa zamanda büyük aidiyet duyması, bildiğiniz gibi “Florya’nın suyunda ne var” esprisini gündeme getirdi.

Artık Florya’nın suyunda ne olduğunu tüm Galatasaraylılar, hatta merak eden diğer takım taraftarları da görebilir. Bu suyu içen Galatasaraylıların birlik ve beraberliğinin katlanmasına vesile olacak." dedi.

Sultan Su ile yapılan sponsorluk sonucu ortaya çıkan Florya Suyu projesi taraftardan yoğun ilgi gördü.

GALATASARAY FLORYA SUYU NEREDEN ALINIR?

Sultan Su Yönetim Kurulu Üyesi Mümtaz Enes Demiray, bugün proje tanıtım konuşmasında "Market kanalları bu hafta itibarıyla açılmaya başlıyor. Toptan tüketim mağazalarında satılmaya başlanıyor. Seç marketler ve Güney 2m dağıtım merkezinde bu hafta içinde bütün satış noktalarında olacağız. Tüm Sultan Seçkin bayilerimizde de olacaktır. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Destek ve emekleriniz için teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

FLORYA SUYU NE KADAR, KAÇ TL?

Sponsorluk sonucu ortaya çıkan Florya suyunun fiyatı henüz duyurulmadı. Sultan Su Yönetim Kurulu Üyesi Mümtaz Enes Demiray, market kanallarının bu hafta itibarıyla açılacağını söylemişti. Kısa süre içerisinde raflarda yerini alması üzerine fiyatı da belli olacak. Sarı kırmızılı ekibin taraftarlarının ürüne ilgisi arttı.