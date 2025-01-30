Galatasaray Florya Suyu fiyatı ne kadar? Florya Suyu’nun nereden alınacağı araştırılıyor

Galatasaray Başkan Yardımcısı Niyazi Yelkencioğlu, “Galatasaray ruhunu simgeleyen 'Florya'nın Suyu' artık taraftarlarımızın da bir parçası olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

FLORYA SUYU SATIŞA ÇIKTI MI?

Galatasaray, Sultan Su ile yaptığı iş birliği kapsamında Florya Suyu adını verdiği özel suyu piyasaya sundu.

Sultan Su ile yapılan anlaşma sayesinde kulüp sadece sponsorluk bedeli elde etmekle kalmayacak, aynı zamanda da ürünün satışından da pay alacak.

FLORYA SUYU NE KADAR OLACAK?

Florya Suyu’nun satış fiyatı henüz resmi olarak kesinleşmese de ürünün ulaşılabilir bir fiyat politikasıyla piyasaya sunulması bekleniyor.

Galatasaray Store’larda yer alacak olan Florya Suyu aynı zamanda da Sultan Su’nun bayileri ve belirli marketlerde de satışa sunulacak.