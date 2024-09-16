Galatasaray Gaziantep FK maçının hakemi Cihan Aydın'ın karnesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

16 Eylül 2024 11:55 - Güncelleme : 16 Eylül 2024 12:03

Avrupa maçları nedeniyle ertelenen Galatasaray-Gaziantep maçı yarın oynanacak. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala TFF tarafından Galatasaray-Gaziantep maçının hakeminin kim olduğu açıklandı.

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanması gereken ancak Avrupa Mücadeleleri nedeniyle oynanmayan karşılaşmalar bu hafta düzenlenecek. Galatasaray'ın ertelenen Gaziantep FK maçı yarın (17 Eylül) RAMS Park'ta oynanacak. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakeminin kim olduğu açıklandı. GALATASARAY-GAZİANTEP FK MAÇININ HAKEMİ KİM? TFF'nin açıkladığı bilgilere göre sarı-kırmızılıların Gaziantep karşısında kendi evinde oynayacağı karşılaşmayı Cihan Aydın yönetecek. CİHAN AYDIN GALATASARAY KARNESİ Cihan Aydın 30 ağustos 1992 yılında Bursa'da dünyaya geldi. 32 yaşındaki tecrübeli hakem 2023-2024 sezonunda Türkiye Kupası ve Süper Lig'de toplam 19 karşılaşma yönetti. Bu karşılaşmalarda 62 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart ve 9 penaltı verdi. Galatasaray'ın ise geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 3 maçını yönetti. Bu karşılaşmaların hepsinde sarı-kırmızılılar galip gelirken toplam 3 sarı kart gördü. Galatasaray'ın rakipleri ise toplam 6 sarı, 1 sarıdan-kırmızı kart aldı. İlgili Haberler Galatasaray'ın Gaziantep FK maçı hakemi belli oldu!