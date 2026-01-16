Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
10°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | TGRT Haber

Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11! Osimhen Gaziantep maçında oynayacak mı?

Galatasaray Gaziantep FK maç kadrosu muhtemel 11 belli olmaya başladı. GS Gaziantep muhtemel 11’de sürpriz isimler var. Trendyol Süper Lig’in 18. haftasında Galatasaray, RAMS Park’ta Gaziantep FK’yi konuk etmeye hazırlanıyor. Liderlik koltuğunda haftaya giren sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki uzun yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, Gaziantep FK ise İstanbul deplasmanından puan ya da puanlar çıkarmayı amaçlıyor. Karşılaşma öncesinde Galatasaray’da kart cezası, Afrika Uluslar Kupası ve adli süreç nedeniyle önemli eksikler bulunuyor. İşte muhtemel Galatasaray - Gaziantep FK maç kadrosu ilk 11’ler…

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11! Osimhen Gaziantep maçında oynayacak mı?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
16.01.2026
saat ikonu 20:53
|
GÜNCELLEME:
16.01.2026
saat ikonu 20:53

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK karşısında sahasında bir kez daha taraftarı önüne çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde her iki takımın ligdeki konumu ve son haftalardaki performansı dikkat çekiyor.

Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11! Osimhen Gaziantep maçında oynayacak mı?

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesi yarın oynanacak. RAMS Park’taki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Sezonun bu bölümünde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, hafta programının dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11! Osimhen Gaziantep maçında oynayacak mı?

Galatasaray Gaziantep FK maçı Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek, TOD TV kullanıcıları ise tablet, telefon ve bilgisayar üzerinden platforma giriş yaparak maçı canlı yayınla izleyebilecek. Ayrıca mücadeleyi şifresiz olarak yayınlayan bazı yabancı kanallar da bulunuyor.

Galatasaray Gaziantep FK maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Brezilya: Disney+

Fransa: beIN Sports MAX 5

Rusya: Match! futbol 3

Şili: Disney+ Premium Chile

Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11! Osimhen Gaziantep maçında oynayacak mı?

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Galatasaray, Gaziantep FK maçı öncesinde önemli eksiklerle karşı karşıya. Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Victor Osimhen ile Ismail Jakobs da bu karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor.

Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11! Osimhen Gaziantep maçında oynayacak mı?

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı da Gaziantep FK maçında görev yapamayacak. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Singo’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MUHTEMEL 11

Galatasaray, sezonun ilk haftasında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Gaziantep FK karşısına RAMS Park’ta çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 42 puan topladı ve haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider girdi. İç sahada oynadığı son 27 lig maçında yenilgi yaşamayan Galatasaray, bu süreçte 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11! Osimhen Gaziantep maçında oynayacak mı?

Gaziantep FK ise ligde oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 23 puan topladı ve haftaya 9. sırada başladı. İki ekip arasındaki mücadelede sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler maç öncesinde belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mauro İcardi

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Arda, Nazım, Ogün, Kabadayı, Gassama, Camara, Perez, Bayo, Maxim

ETİKETLER
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.