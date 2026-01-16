Galatasaray Gaziantep FK muhtemel 11! Osimhen Gaziantep maçında oynayacak mı?

Galatasaray, Süper Lig’in 18. haftasında Gaziantep FK karşısında sahasında bir kez daha taraftarı önüne çıkacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadele öncesinde her iki takımın ligdeki konumu ve son haftalardaki performansı dikkat çekiyor.

GALATASARAY GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray ile Gaziantep FK arasındaki Trendyol Süper Lig 18. hafta mücadelesi yarın oynanacak. RAMS Park’taki karşılaşma saat 20.00’de başlayacak ve müsabakayı hakem Oğuzhan Çakır yönetecek. Sezonun bu bölümünde zirve yarışını yakından ilgilendiren karşılaşma, hafta programının dikkat çeken mücadeleleri arasında yer alıyor.

Galatasaray Gaziantep FK maçı Bein Sports ve TOD TV üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Bein Sports aboneleri mücadeleyi televizyon ekranlarından takip edebilecek, TOD TV kullanıcıları ise tablet, telefon ve bilgisayar üzerinden platforma giriş yaparak maçı canlı yayınla izleyebilecek. Ayrıca mücadeleyi şifresiz olarak yayınlayan bazı yabancı kanallar da bulunuyor.

Galatasaray Gaziantep FK maçını şifresiz veren yabancı kanallar:

Brezilya: Disney+

Fransa: beIN Sports MAX 5

Rusya: Match! futbol 3

Şili: Disney+ Premium Chile

GALATASARAY - GAZİANTEP FK MAÇ KADROSU

Galatasaray, Gaziantep FK maçı öncesinde önemli eksiklerle karşı karşıya. Sarı-kırmızılı ekipte Uruguaylı orta saha Lucas Torreira, sarı kart cezası nedeniyle kadroda yer alamayacak. Afrika Uluslar Kupası’nda mücadele eden Victor Osimhen ile Ismail Jakobs da bu karşılaşmada forma giyemeyecek isimler arasında bulunuyor.

Ayrıca bahis soruşturması kapsamında tutuklanan Metehan Baltacı da Gaziantep FK maçında görev yapamayacak. Uzun süredir sakatlığı nedeniyle takımdan ayrı kalan Wilfried Singo’nun durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

GALATASARAY GAZİANTEP MUHTEMEL 11

Galatasaray, sezonun ilk haftasında deplasmanda 3-0 mağlup ettiği Gaziantep FK karşısına RAMS Park’ta çıkacak. Sarı-kırmızılılar, Süper Lig’de oynadığı 17 maçta 13 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 42 puan topladı ve haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider girdi. İç sahada oynadığı son 27 lig maçında yenilgi yaşamayan Galatasaray, bu süreçte 22 galibiyet ve 5 beraberlik elde etti.

Gaziantep FK ise ligde oynadığı 17 karşılaşmada 6 galibiyet, 6 mağlubiyet ve 5 beraberlik alarak 23 puan topladı ve haftaya 9. sırada başladı. İki ekip arasındaki mücadelede sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’ler maç öncesinde belli oldu.

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sallai, Abdülkerim, Sanchez, Eren Elmalı, Lemina, Gabriel Sara, Leroy Sane, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Mauro İcardi

Gaziantep FK: Zafer, Tayyip, Arda, Nazım, Ogün, Kabadayı, Gassama, Camara, Perez, Bayo, Maxim