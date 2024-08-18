Galatasaray Gaziantep maçı Avrupa kupaları nedeniyle ertelendi

18 Ağustos 2024 20:32 - Güncelleme : 18 Ağustos 2024 20:40

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında oynanacak olan bazı maçların ertelendiği açıklandı.

Taraftarlar tarafından hangi maçların ertelendiği ve nedeni merak ediliyor.

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI YOK MU?

Galatasaray ve Gaziantep FK arasında oynanacak olan karşılaşmanın TFF tarafından ertelendiği açıklandı.

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NEDEN ERTELENDİ?

TFF'nin yaptığı duyuruya göre sarı-kırmızılıların Gaziantep FK karşılaşması UEFA Şampiyonlar Ligi Play-off müsabakası nedeniyle ertelendi.

GALATASARAY-GAZİANTEP MAÇI NE ZAMAN OYNANACAK?

Galatasaray ve Gaziantep FK arasında oynanacak olan karşılaşma 24, 25, 26 Eylül tarihlerinden birinde oynanacak.