Galatasaray Göztepe erteleme maçı ne zaman? Süper Lig'in 27. haftasında oynanacaktı

Galatasaray - Göztepe maçı neden yok, ertelendi sorularının cevapları taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Trendyol Süper Lig'in 27. haftası kapsamında oynanması planlanan Galatasaray - Göztepe maçı ertelendi. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turuna yükseldiği için karşılaşmanın ileri bir tarihte oynanması kararlaştırıldı. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe erteleme maçı ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
17.03.2026
saat ikonu 12:08
|
GÜNCELLEME:
17.03.2026
saat ikonu 12:08

ile , 'in 27. haftası kapsamında 18 Mart 2026 tarihinde karşı karşıya gelecekti. Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanacak olan kritik maç ertelendi. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe maçının neden ertelendiği araştırılmaya başlandı. Sarı-kırmızılılar, 'nde Juventus'u yenerek son 16 turuna yükseldi. Galatasaray'ın son 16 turuna yükselmesinin ardından Süper Lig kapsamında oynanacak olan Göztepe maçı ertelendi. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Göztepe erteleme maçı ne zaman oynanacağı merak ediliyor.

GALATASARAY - GÖZTEPE ERTELEME MAÇI NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Galatasaray - Göztepe erteleme maçının ne zaman oynanacağına dair bir açıklama yapılmadı. Milli aranın ardından Galatasaray - Göztepe maçının tarihinin netlik kazanması bekleniyor. TFF tarafıondan karşılaşmanın ertelenmesiyle ilgili daha önce yapılan açıklama ise şöyle:

"A Milli Takımımızın Mart ayında oynayacağı ve 2026 FIFA Dünya Kupası'na katılım için kritik öneme sahip olan play-off maçlarımız öncesinde, 20, 21 ve 22 Mart tarihlerinde oynanacak olan Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu 27. hafta müsabakalarının tarihleri 17, 18 ve 19 Mart olarak değiştirilmiştir. Avrupa kupalarında mücadele eden takımlarımızın 17, 18 ve 19 Mart tarihlerinde oynanacak olan UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Konferans Ligi'nde son 16 turuna yükselmeleri halinde, bu takımlarımızın 27. haftada oynayacakları lig müsabakaları ileri bir tarihe ertelenecektir. Erteleme maçlarının oynanacağı tarihler daha sonra ilan edilecektir."

GALATASARAY KALAN MAÇLARI

Süper Lig'in 2025-2026 sezonu kapsamında Galatasaray'ın kalan maçları şöyle:

18.03.2026 Galatasaray - Göztepe (Ertelendi)

05.04.2026 Trabzonspor - Galatasaray

12.04.2026 Galatasaray - Kocaelispor

19.04.2026 Gençlerbirliği - Galatasaray

26.04.2026 Galatasaray - Fenerbahçe

03.05.2026 Samsunspor - Galatasaray

10.04.2026 Galatasaray - Antalyaspor

17.05.2026 Kasımpaşa - Galatasaray

