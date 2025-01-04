Galatasaray Göztepe muhtemel 11! Tek eksik var

04 Ocak 2025 02:37 - Güncelleme : 04 Ocak 2025 02:38

Galatasaray, Göztepe'yi konuk ediyor. Tek eksik Mauro Icardi, muhtemel 11'ler belli oldu. Osimhen ve Yunus Akgün, sahne almaya hazır.

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Trendyol Süper Lig​'in 18. haftasında Galatasaray​, RAMS Park'ta Göztepe'yi ağırlayacak. Ligin lideri Galatasaray'ın tek eksik oyuncusu Mauro Icardi​.

GALATASARAY GÖZTEPE MUHTEMEL 11

Galatasaray'ın, Göztepe karşısında sahaya çıkacak muhtemel 11'i şu şekilde:

Muslera

Kaan Ayhan

Sanchez

Abdülkerim Bardakçı

Ismail Jakobs

Lucas Torreira

Gabriel Sara

Barış Alper Yılmaz

Yunus Akgün

Mertens

Victor Osimhen​

Göztepe'nin muhtemel 11'i ise şöyle: Lis, Bokele, Heliton, Taha, Silva, Solet, Ahmed, Ogün, Tijanic, Fofana, Romulo. Göztepe, bu kadro ile Galatasaray'ın evindeki yenilmezlik serisini bozmaya çalışacak.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇINDA OSİMHEN OYNAYACAK MI?

Victor Osimhen maçta forma giyecek. Nijeryalı yıldız, sezon başında Napoli'den kiralık olarak geldiğinden beri Galatasaray'ın hücum hattında önemli bir rol oynuyor. Bu sezon çıktığı 15 maçta 12 gol atan Osimhen, hem ligde hem de Avrupa Ligi'nde golleriyle takımına büyük katkı sağlıyor. Göztepe karşısında da Osimhen'in etkili olması bekleniyor.

Osimhen'in performansı, Galatasaray'ın ligde ve Avrupa'daki başarılarında kilit rol oynuyor. Göztepe savunması, bu formda bir oyuncuyu durdurmanın zorluğunu yaşayacak.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI ÖNCESİ EKSİKLER, SAKATLAR KİMLER?

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi tek eksik Mauro Icardi. Arjantinli yıldız, Tottenham ile oynanan UEFA Avrupa Ligi maçında sağ diz ön çapraz bağında kopma yaşamıştı ve bu sakatlık sebebiyle maçta forma giyemeyecek. Icardi'nin yokluğu, Galatasaray'ın hücum planlarında değişiklik yapmasına neden olacak.

Başka bir ciddi sakatlık veya eksik bulunmuyor. Ancak, bazı oyuncuların performansları ve form durumları göz önünde bulundurulduğunda, teknik direktör Okan Buruk'un kadroda küçük değişiklikler yapma ihtimali var.

GALATASARAY GÖZTEPE MAÇI KADROSUNDA KİMLER VAR?

Galatasaray'ın maç kadrosunda öne çıkan isimler arasında Victor Osimhen, Yunus Akgün, Lucas Torreira ve Fernando Muslera gibi yıldızlar yer alıyor.

Kadroda yer alan diğer isimler arasında Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakcı, Ismail Jakobs, Gabriel Sara ve Barış Alper Yılmaz gibi oyuncular bulunuyor. Bu oyuncuların her biri, maçın gidişatını değiştirebilecek performanslar sergileyebilir. Göztepe karşısında, Galatasaray'ın kadrosundaki derinlik, maçı kazanmak için büyük bir avantaj sağlayacak.

GALATASARAY'DA SARI KART SINIRINDAKİ OYUNCULAR

Galatasaray'da Göztepe maçı öncesi üç oyuncu sarı kart ceza sınırında: Barış Alper Yılmaz, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı. Bu oyuncular, yarınki maçta sarı kart görmeleri halinde, 19. haftada oynanacak Başakşehir karşılaşmasında cezalı duruma düşecekler.

Bu durum, teknik direktör Okan Buruk'un maç stratejisini etkileyebilir. Muslera'nın kart görmesi gibi bir durumda, kaleci rotasyonunda değişiklik yapılabilir.

Galatasaray Göztepe Maçı Ne Zaman ve Saat Kaçta?

Maç, 4 Ocak Cumartesi günü saat 19.00'da RAMS Park'ta oynanacak.

Galatasaray Göztepe Maçı Hangi Kanalda?

Karşılaşma, beIN Sports ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

Galatasaray Göztepe Maçında Kaçıncı Hafta Oynanacak?

Bu maç, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak.

Galatasaray Göztepe Maçında Kimler Oynayamayacak?

Galatasaray'da sadece Mauro Icardi, sakatlığı sebebiyle maçta forma giyemeyecek.

Galatasaray Bu Sezon Ligde Kaç Puan Topladı?

Galatasaray, 16 maçta 14 galibiyet ve 2 beraberlik ile 44 puan topladı ve ligin yenilgisiz lideri konumunda.