Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman'ın karnesi
Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:32
Trendyol Süper Lig'in açılış maçı Galatasaray ve Hatayspor arasında gerçekleşecek. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın hakemi Turgut Dorman oldu.
Süper Lig 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray ve Hatayspor yeni dönemin ilk maçında karşı karşıya gelecek.
9 Ağustos Cuma günü oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.
GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman olacak.
HAKEM TURGUT DOMAN'IN GALATASARAY KARNESİ
Eskişehir bölgesinin hakemi olan Turgut Doman kariyeri boyunca sadece Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda oynadığı Kayserispor maçını yönetti.
1-1 berabere biten karşılaşmada Galatasaray 1 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı.
Kayserispor ise 3 sarı ve 1 sarıdan kırmızı kart gördü.
2023-2024 sezonunda ise deneyimli hakem Turgut Doman toplam 18 maç yönetti.
Bu maçlarda 62 sarı kart gösterirken 7 kere de penaltı verdi.
Kaynak: TGRT HABER