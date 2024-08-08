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Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman'ın karnesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
08 Ağustos 2024 11:15 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 11:32
Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman&#039;ın karnesi

Trendyol Süper Lig'in açılış maçı Galatasaray ve Hatayspor arasında gerçekleşecek. TFF tarafından açıklanan bilgilere göre karşılaşmanın hakemi Turgut Dorman oldu.

Süper Lig 2023-2024 sezonunun şampiyonu Galatasaray ve Hatayspor yeni dönemin ilk maçında karşı karşıya gelecek.

9 Ağustos Cuma günü oynanacak olan karşılaşmanın hakemi Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklandı.

GALATASARAY-HATAYSPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman olacak.

Galatasaray Hatayspor maçının hakemi Turgut Doman'ın karnesi - 1. Resim

HAKEM TURGUT DOMAN'IN GALATASARAY KARNESİ

Eskişehir bölgesinin hakemi olan Turgut Doman kariyeri boyunca sadece Galatasaray'ın 2020-2021 sezonunda oynadığı Kayserispor maçını yönetti.

1-1 berabere biten karşılaşmada Galatasaray 1 sarı kart gördü ve 1 penaltı kullandı. 

Kayserispor ise 3 sarı ve 1 sarıdan kırmızı kart gördü.

2023-2024 sezonunda ise deneyimli hakem Turgut Doman toplam 18 maç yönetti.

Bu maçlarda 62 sarı kart gösterirken 7 kere de penaltı verdi.

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Kaynak: TGRT HABER
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