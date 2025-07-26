Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
32°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Sumru Tarhan

Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Strasbourg ile karşılaşacak

Galatasaray Strasbourg maçının hangi kanalda yayınlanacağı taraftarın gündemine yerleşti. Süper Lig'de sezon ara devam ederken bugün sarı kırmızılı ekip Strasbourg ile mücadele edecek. GS hazırlık maçını canlı izlemek isteyenler yayın bilgilerini kontrol etti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Strasbourg ile karşılaşacak
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
26.07.2025
saat ikonu 09:10
|
GÜNCELLEME:
26.07.2025
saat ikonu 09:10

'de nefes kesen müsabakalara ara verildi, takımlar hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdürüyor. 'ın takvimine göre bugün Strasbourg ile karşılaşacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün Fransa ekibi Strasbourg ile mücadele edecek.

Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Strasbourg ile karşılaşacak

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamp srüeci tamamlandı, oyuncular İstanbul'a geri döndü. 26 Temmuz Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynanacak.

Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Strasbourg ile karşılaşacak

Bugün oynanacak olan Galatasaray hazırlık maçı ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Sezon arasında oynanan hazırlık karşılaşmaları binlerce taraftar tarafından takip ediliyor.

Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Strasbourg ile karşılaşacak

GALATASARAY STRASBOURG MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig ekibi GS, bu akşam 21.00'de Strasbourg ile sahaya çıkacak. Sarı kırmızılı ekip 2 Ağustos günü Lazio takımını konuk etmeden önce bugün kendi evinde Strasbourg ile sahaya çıkıyor.

Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Strasbourg ile karşılaşacak

Sarı kırımızılı ekip hazırlık maçı kapsamında Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti. Bugün oynanacak olan Galatasaray Strasbourg maçı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Samsunspor Almere maçı hangi kanalda? Hazırlık maçı bugün oynanacak
ETİKETLER
#galatasaray
#trendyol süper lig
#hazırlık maçı
#s sport plus
#Strasbourg
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.