Galatasaray hazırlık maçı hangi kanalda yayınlanacak? Strasbourg ile karşılaşacak

Trendyol Süper Lig'de nefes kesen müsabakalara ara verildi, takımlar hazırlık maçları ile çalışmalarını sürdürüyor. Galatasaray'ın hazırlık maçı takvimine göre bugün Strasbourg ile karşılaşacak.

GALATASARAY HAZIRLIK MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Süper Lig'de geçen sezonun şampiyonu olan Galatasaray, 2025-2026 sezonu hazırlıkları kapsamında bugün Fransa ekibi Strasbourg ile mücadele edecek.

Avusturya'nın Windischgarsten bölgesindeki kamp srüeci tamamlandı, oyuncular İstanbul'a geri döndü. 26 Temmuz Cumartesi günü RAMS Park'ta saat 21.00'de hazırlık maçı oynanacak.

Bugün oynanacak olan Galatasaray hazırlık maçı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak. Sezon arasında oynanan hazırlık karşılaşmaları binlerce taraftar tarafından takip ediliyor.

GALATASARAY STRASBOURG MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Trendyol Süper Lig ekibi GS, bu akşam 21.00'de Strasbourg ile sahaya çıkacak. Sarı kırmızılı ekip 2 Ağustos günü Lazio takımını konuk etmeden önce bugün kendi evinde Strasbourg ile sahaya çıkıyor.

Sarı kırımızılı ekip hazırlık maçı kapsamında Ümraniyespor'u 5-2, Avusturya 2. Futbol Ligi ekibi Admira Wacker'ı 2-1, İtalya temsilcisi Cagliari'yi de 3-1 mağlup etmişti. Bugün oynanacak olan Galatasaray Strasbourg maçı S Sport Plus ekranlarında canlı olarak yayınlanacak.