Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Galatasaray ile Alkmaar daha önce maç yaptı mı? Daha önceki karşılaşma skorları

Galatasaray ile Alkmaar daha önce maç yaptı mı? Daha önceki karşılaşma skorları

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Kasım 2024 12:17 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:25
Galatasaray ile Alkmaar daha önce maç yaptı mı? Daha önceki karşılaşma skorları

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Alkmaar karşı karşıya gelecek. Taraftarların nefeslerini tutarak beklediği müsabakaya kısa süre kala iki takımın daha önce yaptığı maçlar ve skorlar gündeme geldi.

Tüm dünyada yakından takip edilen Avrupa Ligi​'nde yarın 3 Türk takım mücadele edecek. Fenerbahçe​, Beşiktaş ve Galatasaray​ yarın rakipleri ile karşılşacak.

Alkmaar ile Galatasaray'ın daha önceki maçları ise merak edildi.

GALATASARAY - ALKMAAR DAHA ÖNCE YAPTIĞI MAÇLAR VE SKORLAR

Avrupa Ligi'nde Alkmaar ile Galatasaray bugün karşılaşacak. İki takım ilk kez karşılaşacak. Avrupa'da en çok maça çıkan GS'nin ikinci kez karşılaşacağı Hollanda temsilcisi Alkmaar olacak.

Alkmaar, Türk takımları ile 7 kez karşılaşırken Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la mücadele etti. 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

Galatasaray ile Alkmaar daha önce maç yaptı mı? Daha önceki karşılaşma skorları - 1. Resim

GALATASARAY'IN AVRUPA'DA PSV İLE MAÇLARININ SKORLARI

28.07.2021    Şampiyonlar Ligi    Galatasaray-PSV    1-2
21.07.2021    Şampiyonlar Ligi    PSV-Galatasaray    5-1
31.10.2006    Şampiyonlar Ligi    PSV-Galatasaray    2-0
18.10.2006    Şampiyonlar Ligi    Galatasaray-PSV    1-2
30.10.2001    Şampiyonlar Ligi    Galatasaray-PSV    2-0
19.09.2001    Şampiyonlar Ligi    PSV-Galatasaray    3-1
30.09.1987    Şampiyon Kulüpler Kupası    Galatasaray-PSV    2-0
16.09.1987    Şampiyon Kulüpler Kupası    PSV-Galatasaray    3-0

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
avrupa ligigalatasarayFenerbahçe

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...