Galatasaray ile Alkmaar daha önce maç yaptı mı? Daha önceki karşılaşma skorları

27 Kasım 2024 12:17 - Güncelleme : 27 Kasım 2024 12:25

UEFA Avrupa Ligi'nde Galatasaray ile Alkmaar karşı karşıya gelecek. Taraftarların nefeslerini tutarak beklediği müsabakaya kısa süre kala iki takımın daha önce yaptığı maçlar ve skorlar gündeme geldi.

Tüm dünyada yakından takip edilen Avrupa Ligi​'nde yarın 3 Türk takım mücadele edecek. Fenerbahçe​, Beşiktaş ve Galatasaray​ yarın rakipleri ile karşılşacak.

Alkmaar ile Galatasaray'ın daha önceki maçları ise merak edildi.

GALATASARAY - ALKMAAR DAHA ÖNCE YAPTIĞI MAÇLAR VE SKORLAR

Avrupa Ligi'nde Alkmaar ile Galatasaray bugün karşılaşacak. İki takım ilk kez karşılaşacak. Avrupa'da en çok maça çıkan GS'nin ikinci kez karşılaşacağı Hollanda temsilcisi Alkmaar olacak.

Alkmaar, Türk takımları ile 7 kez karşılaşırken Başakşehir, Fenerbahçe ve Kayserispor'la mücadele etti. 7 maçta 4 galibiyet ve 3 beraberlik aldı.

GALATASARAY'IN AVRUPA'DA PSV İLE MAÇLARININ SKORLARI

28.07.2021 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2

21.07.2021 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 5-1

31.10.2006 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 2-0

18.10.2006 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 1-2

30.10.2001 Şampiyonlar Ligi Galatasaray-PSV 2-0

19.09.2001 Şampiyonlar Ligi PSV-Galatasaray 3-1

30.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası Galatasaray-PSV 2-0

16.09.1987 Şampiyon Kulüpler Kupası PSV-Galatasaray 3-0