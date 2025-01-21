Galatasaray ilk 8'i garantiledi mi? Son 2 maç

21 Ocak 2025 19:21 - Güncelleme : 21 Ocak 2025 19:21

UEFA Avrupa Ligi'nin 6. haftası sonunda 12 puana ulaşan Galatasaray, play-off etabını matematiksel olarak garantiledi. Sarı-kırmızılı ekip, Malmö ile 2-2 berabere kaldığı maçın ardından yoluna namağlup devam ederek altıncı sırada yer aldı. Galatasaray’da hedef ilk 8’de yer almaktı. Dinamo Kiev ise turnuvaya veda eden ilk takım oldu.

Galatasaray​, UEFA Avrupa Ligi​'nde play-off​ etabını garantiledi. Şimdi gözler ilk 8’de olacak.

GALATASARAY GARANTİLEDİ Mİ?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde play-off etabını garantiledi. Malmö karşısında elde ettiği 2-2 beraberlikle, sarı-kırmızılılar altı maç sonunda üçer galibiyet ve beraberlikle 12 puana ulaştı. Bu sonuçla, Galatasaray'ın son iki haftaya girilirken play-off oynaması matematiksel olarak kesinleşti. Ancak, Galatasaray'ın doğrudan son 16 turuna yükselebilmesi için, yani ilk 8 içinde yer alabilmesi için kalan iki maçını da kazanması veya en azından kayıpsız kapatması gerekiyor.

Galatasaray, "Kupa 2"de ilk 8 içinde yer alarak son 16 turuna doğrudan yükselmeyi amaçlıyor. Bu doğrultuda, 21 Ocak 2025'te Dinamo Kiev​ ve 30 Ocak 2025'te Ajax ile oynayacağı maçlar kritik önem taşıyor. Sezonu ilk 8 içinde bitiren ekipler, play-off oynamadan doğrudan son 16 turuna yükselecek.

GALATASARAY UEFA AVRUPA LİGİ'NDE KAÇINCI?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde altıncı sırada yer alıyor. Sarı-kırmızılı ekip, altı maç sonunda üç galibiyet ve üç beraberlikle 12 puan topladı. Bu performansla, Galatasaray ligde ilk 24 içinde yer alarak play-off oynamayı garantiledi. Ancak, ilk 8 sırayı hedefleyen Galatasaray, kalan iki maçta mümkün olduğu kadar puan kaybetmemeye çalışacak.

Galatasaray'ın yanı sıra, Lazio, Athletic Bilbao, Anderlecht, Olimpik Lyon, Eintracht Frankfurt ve Manchester United da play-off etabına yükselmeyi garantiledi. Öte yandan, altı maçta da mağlup olan Dinamo Kiev ise turnuvaya veda eden ilk ekip oldu. Bu sezon ilk kez uygulanan 36 takımlı lig formatında, Galatasaray'ın hedefi ilk 8'de yer alarak doğrudan son 16 turuna adını yazdırmak.

GALATASARAY İLK 8'İ GARANTİLEDİ Mİ?

Galatasaray henüz ilk 8'i garantilememiştir; kalan iki maçta puan kaybı yaşamaması gerekiyor.

GALATASARAY SON 16'YI GARANTİLEDİ Mİ?

Galatasaray play-off etabını matematiksel olarak garantiledi ancak henüz son 16’yı garantilemiş değil.