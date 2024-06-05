Galatasaray ilkokulu kura çekimleri 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00'da yapılacak

05 Haziran 2024 17:28 - Güncelleme : 05 Haziran 2024 17:40

Galatasaray Üniversitesi'ne bağlı Galatasaray İlkokulu'na alınacak öğrenciler için kura çekimi gerçekleştiriliyor.

Piyango yöntemi ile gerçekleştirilen kuranın ardından okula alınacak 50 öğrenci belli oluyor.

Vatandaşlar tarafından Galatasaray kura çekiminin yapılacağı tarih ve başvuruların ne zaman yapılacağı merak ediliyor.

Galatasaray İlkokulu kura çekimi başvuruları 27 Haziran - 12 Temmuz 2024 tarihleri arasında yapılacak.

Kura çekimi ise 14 Temmuz Pazar günü saat 11.00'da Noter Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Temsilcisi, Galatasaray Lisesi ve Galatasaray İlkokulu yetkilileri tarafından gerçekleştirilecek.

Adaylar ilk önce internet üzerinden randevu alacak ve daha sonra Galatasaray Lisesi'ne giderek başvurularını tamamlayacaklar.

Randevu sistemi 24 Haziran saat 08.00 ile 12 Temmuz 15.30 saatleri arasında açık olacak.

Başvuruların aday öğrencinin anne, babası ve yasal vasisi tarafından yapılması gerekiyor.