Galatasaray İstanbulspor maç kadrosu, muhtemel 11! GS'de 3 futbolcu mücadelede forma giymeyecek

Ziraat Türkiye Kupası'nda A Grubu mücadeleleri 3. maçlarıyla birlikte devam ediyor. Karşılaşmalar kapsamında bugün Galatasaray ile İstanbulspor karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezon Ziraat Türkiye Kupası kapsamında sırayla Başakşehir ve Fethiyespor ile karşı karşıya geldi. İlk karşılaşmada Başakşehir'i 1-0 mağlup eden Galatasaray, ikinci mücadelede ise Fethiyespor karşısında 2-1 sahadan galibiyet ile ayrıldı. 6 puan toplayan sarı-kırmızılılar kupada maç eksiği nedeniyle 3. sırada yer alıyor. İstanbulspor ise ilk 2 haftada birer galibiyet ve beraberlik alarak 1 puan topladı. İstanbulspor, Ziraat Türkiye Kupası'nda 1 puanla 8. sırada bulunuyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşma öncesinde Galatasaray - İstanbulspor maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MAÇ KADROSU

Ev sahibi ekip Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Leroy Sane ve Arda Ünyay'ın sakatlığı bulunuyor. Arda Ünyay'ın teknik ekibin kararı doğrultusunda karşılaşmanın geniş kadrosunda yer alma ihtimali bulunuyor. Ayrıca adli süreci devam eden Metehan Baltacı da karşılaşmanın kadrosunda yer almayacak. İstanbulspor tarafında ise kırmızı kart cezalısı olan Fahri Kerem Ay ile bahis soruşturması kapsamında ceza alan Ali Şahin Yılmaz forma giyemeyecek. Trendyol 1. Lig ekibinde sakatlığı bulunan Ologo'da karşılaşmada yer almayacak.

GALATASARAY - İSTANBULSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray - İstanbulspor maçında teknik direktör Okan Buruk'un rotasyon yapması bekleniyor. Uzun bir sakatlık döneminin ardından sarı-kırmızılıların Fildişili oyuncusu Wilfried Singo'nun yedek kulübesinde yer alması bekleniyor. Teknik ekibin kararı doğrultusunda Fildişili futbolcunun ikinci yarıda forma giyeceği tahmin ediliyor.

Galatasaray - İstanbulspor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Günay, Gökdeniz, Kaan, Abdülkerim, Kazımcan, Lemina, İlkay, Barış Alper, Asprilla, Ahmed, Icardi

İstanbulspor: İsa, Duhaney, Duran, Emrecan, Yusuf, Corobjovas, Loshaj, Sambissa, Ömer Faruk, Mamadou, Krstovski

GALATASARAY - İSTANBULSPOR İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Galatasaray ile İstanbulspor tarihleri boyunca toplam 50 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 34'ünde sarı-kırmızılılar, 52inde ise İstanbulspor galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 11 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 111 kere fileleri havalandırırken, İstanbulspor ise 44 golle karşılık verdi.