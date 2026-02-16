Menü Kapat
Galatasaray Juventus arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar

Galatasaray Juventus arasında oynanan tüm maçlar taraftarların gündeminde yer alıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'nin play-off turu kapsamında Galatasaray, 17 Şubat 2026 Salı günü İtalya Serie A devi Juventus ile karşı karşıya gelecek. İki takım tarihleri boyunca daha önce toplam 6 kere karşı karşıya geldi. Taraftarlar tarafından Galatasaray Juventus arasındaki geçmiş tüm maçlar ve sonuçları araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Juventus arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar
UEFA 'nde play-off heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz , play-off etabı kapsamında 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te İtalyan ekip ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılılar galibiyet alarak avantaj elde etmek istiyor. İki takım arasında gerçekleştirilecek olan rövanş mücadelesi ise 25 Şubat 2026 tarihinde İtalya'da oynanacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Juventus arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları merak ediliyor.

Galatasaray Juventus arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar

GALATASARAY JUVENTUS ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Galatasaray ile Juventus tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan bu karşılaşmaların 2 tanesinde Galatasaray, 1 tanesinde ise Juventus galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 9 gol atarken, Juventus ise 7 kere fileleri havalandırdı.

Galatasaray Juventus arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar

GALATASARAY JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Galatasaray ile Juventus'un Şampyionlar Ligi kapsamında oynadığı bütün karşılaşmaların sonuçları ve tarihleri şöyle:

16 Eylül 1998 | Juventus 2:2 Galatasaray

2 Aralık 1988 | Galatasaray 1:1 Juventus

17 Eylül 2003 | Juventus 2:1 Galatasaray

2 Aralık 2003 | Galatasaray 2:0 Juventus

2 Ekim 2013 | Juventus 2:2 Galatasaray

11 Aralık 2013 | Galatasaray 1:0 Juventus

