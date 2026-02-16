Galatasaray Juventus arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları! İki takım arasındaki karşılaşmalar

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde play-off heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Temsilcimiz Galatasaray, play-off etabı kapsamında 17 Şubat 2026 Salı günü saat 20.45'te İtalyan ekip Juventus ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park'ta oynanacak olan karşılaşmada sarı-kırmızılılar galibiyet alarak avantaj elde etmek istiyor. İki takım arasında gerçekleştirilecek olan rövanş mücadelesi ise 25 Şubat 2026 tarihinde İtalya'da oynanacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Juventus arasında oynanan geçmiş tüm maçlar ve sonuçları merak ediliyor.

GALATASARAY JUVENTUS ARASINDA OYNANAN GEÇMİŞ TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Galatasaray ile Juventus tarihleri boyunca toplam 6 kere karşı karşıya geldi. Şampiyonlar Ligi kapsamında oynanan bu karşılaşmaların 2 tanesinde Galatasaray, 1 tanesinde ise Juventus galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 3 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 9 gol atarken, Juventus ise 7 kere fileleri havalandırdı.

GALATASARAY JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Galatasaray ile Juventus'un Şampyionlar Ligi kapsamında oynadığı bütün karşılaşmaların sonuçları ve tarihleri şöyle:

16 Eylül 1998 | Juventus 2:2 Galatasaray

2 Aralık 1988 | Galatasaray 1:1 Juventus

17 Eylül 2003 | Juventus 2:1 Galatasaray

2 Aralık 2003 | Galatasaray 2:0 Juventus

2 Ekim 2013 | Juventus 2:2 Galatasaray

11 Aralık 2013 | Galatasaray 1:0 Juventus