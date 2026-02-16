Menü Kapat
Galatasaray Juventus muhtemel 11! Juventus’ta 3 oyuncu forma giyemeyecek

Galatasaray Juventus maç kadrosu muhtemel 11, eksik oyuncuların belli olmasıyla netleşmeye başladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçında sahasında Juventus ile karşı karşıya gelecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede iki ekip de lig aşamasındaki performanslarının ardından adını son 16 turuna yazdırmak için avantaj arayacak. Sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki yenilmezlik serisini sürdürmek isterken, İtalya temsilcisi deplasmanda skor üretmeye çalışacak. Galatasaray – Juventus maç kadrosu belli oldu mu? İşte Galatasaray Juventus muhtemel 11…

Galatasaray Juventus muhtemel 11! Juventus’ta 3 oyuncu forma giyemeyecek
UEFA Şampiyonlar Ligi’nde son 16 play-off heyecanı RAMS Park’ta yaşanacak. Temsilcimiz ile Juventus arasındaki kritik mücadelede ilk 90 dakika büyük önem taşıyor. Galatasaray Juventus maçı öncesi Juventus’ta eksik oyuncular da netleşti. İşte Galatasaray - Juventus maç kadrosu…

Galatasaray Juventus muhtemel 11! Juventus’ta 3 oyuncu forma giyemeyecek

GALATASARAY JUVENTUS MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Galatasaray ile Juventus arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu ilk maçı saat 20.45’te başlayacak. RAMS Park’ta oynanacak mücadeleyi Hollanda Futbol Federasyonundan hakem Danny Makkelie yönetecek.

Galatasaray Juventus muhtemel 11! Juventus’ta 3 oyuncu forma giyemeyecek

Karşılaşma TRT 1’den canlı ve şifresiz yayınlanacak. Mücadeleyi uydu üzerinden izlemek isteyenler için TÜRKSAT 4A (42E) uydusunda 11.794 frekans, V/Dikey polarizasyon, 30000 sembol oranı ve 3/4 FEC değerleriyle canlı yayın yapılacak.

Galatasaray Juventus muhtemel 11! Juventus’ta 3 oyuncu forma giyemeyecek

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Galatasaray’da karşılaşma öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sarı kart cezası nedeniyle Gabonlu futbolcu Mario Lemina eski takımı Juventus’a karşı forma giyemeyecek. Ayrıca UEFA listesinde yer almayan Arda Ünyay, Renato Nhaga ve Can Armando Güner de statü gereği kadroda bulunmuyor.

Galatasaray Juventus muhtemel 11! Juventus’ta 3 oyuncu forma giyemeyecek

Juventus cephesinde ise sakatlıkları bulunan Dusan Vlahovic, Arkadiusz Milik ve Emil Holm maçta görev yapamayacak. Inter karşılaşmasında kadroda yer almayan Khephren Thuram’ın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

Galatasaray Juventus muhtemel 11! Juventus’ta 3 oyuncu forma giyemeyecek

GALATASARAY JUVENTUS MUHTEMEL 11

Galatasaray’ın sahaya çıkması beklenen muhtemel 11’i şu şekilde:

Uğurcan Çakır, Sanchez, Eren Elmalı, Abdülkerim Bardakcı, Boey, İlkay Gündoğan, Lemina, Icardi, Yunus Akgün, Noa Lang, Osimhen

Juventus’un muhtemel 11’i ise şöyle:

Di Gregorio, Bremer, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Locatelli, Miretti, McKennie, Conceiçao, Kenan Yıldız, David.

Galatasaray Juventus muhtemel 11! Juventus’ta 3 oyuncu forma giyemeyecek

GALATASARAY - JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi lig aşamasını 10 puanla 20. sırada tamamladı. İlk maçta Eintracht Frankfurt’a deplasmanda 5-1 yenilen sarı-kırmızılı ekip; Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşısında galibiyet aldı. Son haftalarda Manchester City deplasmanından 2-0’lık mağlubiyetle ayrılan temsilcimiz, organizasyonda toplam 9 gol kaydetti ve bu gollerin 6’sı Victor Osimhen’den geldi.

Galatasaray Juventus muhtemel 11! Juventus’ta 3 oyuncu forma giyemeyecek

Juventus ise lig aşamasını 13 puanla 13. sırada bitirdi. İlk dört haftada galibiyet alamayan İtalya temsilcisi, sonraki süreçte Bodo/Glimt, Pafos ve Benfica karşısında galibiyet elde etti. Monaco ile oynadığı son maçtan 0-0 beraberlikle ayrılan Juventus, organizasyonda 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

