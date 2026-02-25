Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Juventus maç kadrosu, muhtemel 11! GS Juventus maçında eksikler, sakatlar ve cezalılar

Galatasaray - Juventus muhtemel 11, maç kadrosu taraftarlar tarafından araştırılıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçları kapsamında bugün Galatasaray, Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. İlk mücadelede 5-2 galibiyet alan sarı-kırmızılılar, karşılaşmaya büyük bir avantaj ile çıkacak. Galatasaray karşılaşma öncesinde İtalya kamp kadrosunu duyurdu. Sarı-kırmızılılar mücadelede tam kadro sahada olacakken, Juventus'ta 5 eksik bulunuyor. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Juventus maç kadrosu, muhtemel 11, sakatlar ve cezalılar araştırılmaya başlandı.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Juventus maç kadrosu, muhtemel 11! GS Juventus maçında eksikler, sakatlar ve cezalılar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.02.2026
saat ikonu 19:00
|
GÜNCELLEME:
25.02.2026
saat ikonu 19:00

- , 'leri taraftarların gündeminde yer alıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA 'nde bugün son 16 turuna yükselecek olan kalan 4 takım belli oluyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İtalya Serie A devi Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızlılar 17 Şubat 2026 tarihinde RAMS Park'ta oynanan ilk karşılaşmada 5-2 galibiyet ile ayrılmıştı. Büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, İtalya'da 2 farklı skorla mağlubiyet alsa bile son 16 biletinin sahibi olacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Juventus maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Juventus maç kadrosu, muhtemel 11! GS Juventus maçında eksikler, sakatlar ve cezalılar

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde herhangi bir eksiklik bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan İtalya kamp kadrosunda sadece UEFA isim listesinde yer almayan Arda Ünyay, Can Armando Güner ve Renato Nhaga yer almadı. Üç futbolcunun haricinde Galatasaray tam kadro sahada olacak. Galatasaray tarafından açıklanan kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

Galatasaray Juventus maç kadrosu, muhtemel 11! GS Juventus maçında eksikler, sakatlar ve cezalılar

Juventus'ta ise Cambiaso'nun sarı kart cezası, Cabal'ın ise kırmızı kart cezası bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Vlahovic, Holm ve Milik sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacaklar. Bremer'in durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ise durumu belirsizliğini koruyor. Son antrenmanın ilk bölümünde Kenan Yıldız'ın bireysel olarak çalıştığı görüldü. İkinci kısmında ise antrenmanını takımla birlikte yaptı.

Galatasaray Juventus maç kadrosu, muhtemel 11! GS Juventus maçında eksikler, sakatlar ve cezalılar

GALATASARAY - JUVENTUS MUHTEMEL 11

Galatasaray - Juventus maçında Roland Sallai yerine Sacha Boey'in ilk 11 başlaması bekleniyor. Ön tarafta ise Konyaspor maçında ağrıları nedeniyle oynayamayan Victor Osimhen'in Juventus maçında ilk 11 başlayacağı tahmin ediliyor. Galatasaray - Juventus maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Galatasaray Juventus maç kadrosu, muhtemel 11! GS Juventus maçında eksikler, sakatlar ve cezalılar

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceiçao, Miretti, Openda

Galatasaray Juventus maç kadrosu, muhtemel 11! GS Juventus maçında eksikler, sakatlar ve cezalılar

GALATASARAY - JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Galatasaray ile Juventus tarihleri boyunca toplam 7 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünde sarı-kırmızılılar galibiyet ile sahadan ayrılırken, 1 tanesinde ise Juventus kazandı. İki takım arasında oynanan 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 14 kere fileleri havalandırırken, Juventus ise sadece 9 golle karşılık verdi.

ETİKETLER
#galatasaray
#şampiyonlar ligi
#juventus
#Maç Kadrosu
#Muhtemel 11
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.