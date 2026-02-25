Galatasaray Juventus maç kadrosu, muhtemel 11! GS Juventus maçında eksikler, sakatlar ve cezalılar

Galatasaray - Juventus maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde yer alıyor. Avrupa futbolunun 1 numaralı organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün son 16 turuna yükselecek olan kalan 4 takım belli oluyor. Karşılaşmalar kapsamında temsilcimiz Galatasaray, İtalya Serie A devi Juventus ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Sarı-kırmızlılar 17 Şubat 2026 tarihinde RAMS Park'ta oynanan ilk karşılaşmada 5-2 galibiyet ile ayrılmıştı. Büyük bir avantaj elde eden Galatasaray, İtalya'da 2 farklı skorla mağlubiyet alsa bile son 16 biletinin sahibi olacak. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Juventus maç kadrosu, muhtemel 11'leri araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - JUVENTUS MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde herhangi bir eksiklik bulunmuyor. Sarı-kırmızılılar tarafından açıklanan İtalya kamp kadrosunda sadece UEFA isim listesinde yer almayan Arda Ünyay, Can Armando Güner ve Renato Nhaga yer almadı. Üç futbolcunun haricinde Galatasaray tam kadro sahada olacak. Galatasaray tarafından açıklanan kamp kadrosunda yer alan futbolcular şöyle:

"Uğurcan Çakır, Ismail Jakobs, Davinson Sanchez, Roland Sallai, Gabriel Sara, Mauro Icardi, Leroy Sane, Yunus Akgün, Batuhan Şen, Eren Elmalı, Günay Güvenç, İlkay Gündoğan, Ahmed Kutucu, Yaser Asprilla, Kaan Ayhan, Lucas Torreira, Abdülkerim Bardakcı, Victor Osimhen, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Wilfried Singo, Sacha Boey, Mario Lemina."

Juventus'ta ise Cambiaso'nun sarı kart cezası, Cabal'ın ise kırmızı kart cezası bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada forma giyemeyecek. Vlahovic, Holm ve Milik sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada oynamayacaklar. Bremer'in durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek. Milli futbolcumuz Kenan Yıldız'ın ise durumu belirsizliğini koruyor. Son antrenmanın ilk bölümünde Kenan Yıldız'ın bireysel olarak çalıştığı görüldü. İkinci kısmında ise antrenmanını takımla birlikte yaptı.

GALATASARAY - JUVENTUS MUHTEMEL 11

Galatasaray - Juventus maçında Roland Sallai yerine Sacha Boey'in ilk 11 başlaması bekleniyor. Ön tarafta ise Konyaspor maçında ağrıları nedeniyle oynayamayan Victor Osimhen'in Juventus maçında ilk 11 başlayacağı tahmin ediliyor. Galatasaray - Juventus maçının muhtemel 11'leri şöyle:

Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey, Davinson Sanchez, Abdülkerim, İsmail Jakobs, Torreira, Lemina, Sara, Barış Alper Yılmaz, Noa Lang, Osimhen

Juventus: Di Gregorio, Gatti, Kelly, Koopmeiners, Kalulu, Locatelli, Thuram, McKennie, Conceiçao, Miretti, Openda

GALATASARAY - JUVENTUS İSTATİSTİKLERİ TÜM MAÇLAR

Galatasaray ile Juventus tarihleri boyunca toplam 7 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 3'ünde sarı-kırmızılılar galibiyet ile sahadan ayrılırken, 1 tanesinde ise Juventus kazandı. İki takım arasında oynanan 3 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçlarda 14 kere fileleri havalandırırken, Juventus ise sadece 9 golle karşılık verdi.