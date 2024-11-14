Galatasaray Kadın Futbol Takımı Wolfsburg’a yenildi

14 Kasım 2024 00:25 - Güncelleme : 14 Kasım 2024 00:50

Şampiyonlar Ligi A Grubu 3. maçında Wolfsburg ile karşılaşan Galatasaray Kadın Futbol Takımı 5-0 mağlup oldu.

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UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun 3. haftasında Galatasaray Petrol Ofisi, konuk ettiği Almanya'nın Wolfsburg takımına farklı skorla yenildi.

GALATASARAY WOLFSBURG MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Galatasaray Petrol Ofisi, Wolfsburg takımına 5-0 yenildi.

Bu skorla Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı üçüncü maçtan da puan çıkartamadı.

GALATASARAY WOLFSBURG MAÇI ÖZETİ

24. dakikada Huth'un soldan kullandığı kornerde Wedemeyer kafayla topu ağlara gönderdi: 0-1.

Minge'nin ceza yayı gerisinden sert şutunda top 63. dakikada üst direkten döndü. Pozisyonu takip eden Blomqvist, golü kaydetti: 0-2.

77. dakikada Blomqvist'in plasesinyle fark 3'e çıktı.

90+6. dakikada Wolfsburg Blomqvis ile bir gol daha buldu: 0-4.

90+7. dakikada Endemann’ın düzgün vuruşuyla fark 5'e yükseldi.