Avatar
Editor
 TGRT Haber

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı kaldı

Galatasaray Şampiyonlar Ligi kalan maçları, ilk 8 için kritik maçlardan oluşuyor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin altıncı haftasında bu akşam deplasmanda Monaco ile karşılaşmak için II. Louis Stadı’nda sahaya çıkacak. Saat 23.00’te başlayacak mücadele hedef 3 puan. İşte Galatasaray’ın bir sonraki Şampiyonlar Ligi maçı ve kalan maçlar…

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı kaldı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
09.12.2025
23:58
|
GÜNCELLEME:
10.12.2025
00:00

, ’nin altıncı haftasında Fransa temsilcisi ’ya konuk oluyor. Sarı-kırmızılılar, zorlu mücadelede sahadan puan veya puanlarla ayrılmak için II. Louis Stadı’nda mücadele edecek.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı kaldı

GALATASARAY'IN SONRAKİ ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇI NE ZAMAN, KİMLE?

Galatasaray, Monaco karşılaşmasının ardından Şampiyonlar Ligi’nde iki maç daha oynayacak. Sarı-kırmızılı takım, 21 Ocak tarihinde sahasında ’i ağırlayacak. RAMS Park'ta oynanacak bu karşılaşma saat 20.45’te başlayacak. Takım, bu maç için hazırlıklarını sürdürürken lig aşamasındaki puan durumunu doğrudan etkileyecek bir karşılaşmaya çıkacak.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı kaldı

Galatasaray’ın kalan fikstüründeki diğer mücadele ise 28 Ocak’ta oynanacak. Sarı-kırmızılı ekip, ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Saat 23.00’te başlayacak bu karşılaşma, takımın lig aşamasındaki genel sıralamasında belirleyici olacak. Galatasaray’ın oynayacağı son iki maç, puan tablosundaki yerini şekillendirecek.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı kaldı

GALATASARAY KALAN ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

Galatasaray’ın Monaco maçından sonra iki karşılaşması daha bulunuyor. Bu maçlardan ilki, 21 Ocak 2026’da İstanbul’da oynanacak Atletico Madrid mücadelesi olacak. Sarı-kırmızılı ekip, taraftarının desteğiyle bu önemli mücadelede ev sahibi avantajını kullanmak için sahaya çıkacak.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı kaldı

İkinci maç ise 28 Ocak 2026’da İngiltere’de oynanacak. Sarı-kırmızılılar, deplasmanda Manchester City ile karşılaşacak. Galatasaray, saat 23.00’te başlayacak karşılaşmada dış sahada önemli bir sınav verecek.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı kaldı

GALATASARAY'IN İLK 8 İHTİMALİ

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde altıncı haftaya 9 puanla 14. sırada giriş yaptı. Sarı-kırmızılılar, geride kalan 5 maçta Liverpool, Bodo/Glimt ve Ajax karşılaşmalarında galibiyet aldı. Deplasmanda Frankfurt’a ve sahasında Union Saint-Gilloise’a kaybeden Galatasaray, puan tablosunda orta sıralarda yer almayı sürdürdü. İlk 8’e yükselebilmek için kalan mücadelelerden alınacak puanlar belirleyici olacak.

Galatasaray’ın kalan maçları! Şampiyonlar Ligi’nde 2 maçı kaldı

Galatasaray’ın önünde Monaco, Atletico Madrid ve Manchester City maçları bulunuyor. Bu karşılaşmalardan çıkacak sonuçlar, takımın lig aşamasındaki sıralamasını doğrudan etkileyecek. Özellikle kendi sahasında oynayacağı Atletico Madrid mücadelesi ve zorlu Manchester City deplasmanı, ilk 8 yarışında kritik rol taşıyor. Sarı-kırmızılılar, bu maçlarda alacağı skorlar doğrultusunda üst basamaklara yükselebilme şansını koruyor.

