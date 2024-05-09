Galatasaray Karagümrük maçının hakemi Volkan Bayarslan karnesi

09 May 2024 16:03 - Güncelleme : 09 May 2024 17:24

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.

12 Mayıs Pazar Günü saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray - Karagümrük maçının hakemi ise Volkan Bayarslan oldu.

Vatandaşlar tecrübeli hakem Volkan Bayarslan'ın 2023-2024 sezonundaki karnesini merak ediyor.

Volkan Bayarslan bu sezon Süper Lig'de 2 Galatasaray maçı yönetmiştir.

Bu maçların ikisinde de Galatasaray kazanmıştır.

Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 3 sarı kart alırken rakipleri ise toplamda 5 sarı kart görmüştür.

2022-2023 sezonunda ise deneyimli hakem 4 tane Galatasaray maçı yönetmiştir.

Hakemin yönettiği maçların üçünde sarı kırmızılı takım kazanırken birinde ise berabere kalmıştır.

Volkan Bayarslan 2023-2024 sezonunda ise toplamda 15 Süper Lig maçı yönetmiş bu maçlarda 47 sarı, 1 tane de kırmızı kart çıkarmıştır.