Galatasaray Karagümrük maçının hakemi Volkan Bayarslan karnesi
Taraftarlar tarafından hakem Volkan Bayarslan'ın Galatasaray karnesi merak ediliyor. Ayrıca hakemin 2023-2024 sezonunda kaç maç yönettiği ve istatistikleri de araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...
Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Trendyol Süper Lig'in 36. hafta maçlarının hakemleri açıklandı.
12 Mayıs Pazar Günü saat 19.00'da oynanacak olan Galatasaray - Karagümrük maçının hakemi ise Volkan Bayarslan oldu.
Vatandaşlar tecrübeli hakem Volkan Bayarslan'ın 2023-2024 sezonundaki karnesini merak ediyor.
Volkan Bayarslan bu sezon Süper Lig'de 2 Galatasaray maçı yönetmiştir.
Bu maçların ikisinde de Galatasaray kazanmıştır.
Sarı-kırmızılılar bu maçlarda 3 sarı kart alırken rakipleri ise toplamda 5 sarı kart görmüştür.
2022-2023 sezonunda ise deneyimli hakem 4 tane Galatasaray maçı yönetmiştir.
Hakemin yönettiği maçların üçünde sarı kırmızılı takım kazanırken birinde ise berabere kalmıştır.
Volkan Bayarslan 2023-2024 sezonunda ise toplamda 15 Süper Lig maçı yönetmiş bu maçlarda 47 sarı, 1 tane de kırmızı kart çıkarmıştır.