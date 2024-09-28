Galatasaray - Kasımpaşa maçı Bein Sports 1 kanalında yayınlanıyor

28 Eylül 2024 13:49 - Güncelleme : 28 Eylül 2024 13:56

Süper Lig'de bu akşam Galatasaray ile Kasımpaşa karşı karşıya gelecek. Futbolseverlerin yakından takip ettiği ligde takvim TFF tarafından açıklandı. GS maçı nereden izlenir belli oldu.

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Galatasaray - Kasımpaşa maçı nereden izlenir netleşti. Sarı kırmızılı ekip bugün Kasımpaşa ile mücadele ediyor.

Oğuzhan Çakır'ın hakemliğini yaptığı müsabakaya saatler kaldı.

GALATASARAY - KASIMPAŞA MAÇI NEREDEN İZLENİR?

Bu akşam 19.00'da oynanacak olan karşılaşmayı takip etmek isteyenler Bein Sports 1, beIN Sports Tod TV ekranlarından canlı olarak izleyebilecek.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Rams Park'ta Kasımpaşa müsabakası oynanacak.

GS, rakibini konuk ettiği 7 mücadelede 2-1, 1-0, 4-1 ve 2-0'lık skorlarla mağlup etti. 3-1'lik skorla da mağlup oldu.

GS - KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?

28 Eylül Cumartesi akşamı gerçekleşecek olan karşılaşmanın hakemi Oğuzhan Çakır oldu. Yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Ali Can Alp yapacak.

Dördüncü hakem ise Ozan Ergün oldu.