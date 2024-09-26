Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi Oğuzhan Çakır istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

26 Eylül 2024 14:54 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 15:02

Trendyol Süper Lig'in yedinci haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı Oğzuhan Çakır yönetecek. Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray istatistikleri gündem oldu.