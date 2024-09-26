Galatasaray Kasımpaşa maçının hakemi Oğuzhan Çakır istatistikleri
Trendyol Süper Lig'in yedinci haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray-Kasımpaşa maçının hakeminin kim olduğu açıklandı. TFF tarafından yapılan duyuruya göre karşılaşmayı Oğzuhan Çakır yönetecek. Oğuzhan Çakır'ın Galatasaray istatistikleri gündem oldu.
2024-2025 sezonuna namağlup bir şekilde devam eden Galatasaray bu hafta Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından karşılaşmanın hakeminin kim olduğu açıklandı.
Taraftarlar tarafından Galatasaray-Kasımpaşa maçının hakeminin istatistikleri merak ediliyor.
GALATASARAY-KASIMPAŞA MAÇININ HAKEMİ KİM?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray-Kasımpaşa karşılaşmasının hakemi Oğuzhan Çakır olacak.
Yardımcılıklarını Mehmet Akıncık ve Ali Can Alp'in yapacağı karşılaşmada dördüncü hakem olarak ise Ozan Ergün görev alacak.
OĞUZHAN ÇAKIR GALATASARAY İSTATİSTİKLERİ
1. Lig'de görev almaya 9 Ocak 2024 tarihinde başlayan Oğuzhan Çakır daha önce Galatasaray'ın maçlarını yönetmedi.
İlk defa sarı-kırmızılıların karşılaşmasını yönetecek olan hakem 2023-2024 sezonunda görev aldığı 17 karşılaşmada toplam 71 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 2 kırmızı kart ve 3 penaltı verdi.