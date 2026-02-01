Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacaklar

Galatasaray Kayserispor maçı canlı yayını maçın başlamasının ardından gündeme geldi. Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçları kapsamında Galatasaray ile Kayserispor karşı karşıya geliyor. Ligde lider olan sarı-kırmızılılar karşılaşmadan 3 puanı alarak, 2. sıradaki Fenerbahçe ile olan farkı maç fazlasıyla 6'ya yükseltmeyi planlıyor. Futbolseverler tarafından Galatasaray - Kayserispor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda, saat kaçta olduğu merak ediliyor.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacaklar
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
01.02.2026
saat ikonu 21:20
|
GÜNCELLEME:
01.02.2026
saat ikonu 21:20

- maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri belli oldu. Trendyol 'de heyecan 20. haftanın 3. gün maçlarıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 3. gün karşılaşmaları kapsamında lider Galatasaray evinde küme düşme hattında olan Kayserispor'u ağırlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında gerçekleştirilen karşıalşmada Galatasaray, 4-0 rakibini mağlup etmişti.

Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacaklar

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıdaki mücadelede de galibiyet ile sahadan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. İki takım için de galibiyetin büyük önem arz ettiği karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Kayserispor maçı canlı izle nereden, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray - Kayserispor maçının canlı izlenebileceği kanallar...

Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacaklar

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Kayserispor maçı canlı olarak 1 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports 1 aracılığıyla karşılaşmayı canlı bir şekilde izleyebilecekler. Bu sezon Galatasaray ligde 19 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 14 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar 46 puanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye ise sarı-kırmızılılar 3 puan fark attı. Galatasaray, Kayserispor karşısında galibiyet alarak puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Kayserispor ise bu sezon 19 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Kayserispor ligde 15 puanla 17. sırada küme düşme hattında yer alıyor.

Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacaklar

GALATASARAY - KAYSERİSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maçı canlı olarak beIN Spoırts ekranlarından izlenebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mehmet Kısal gerçekleştirilecek. Duyuurda yer alan bilgilere göre karşılaşmanın dördüncü hakemi Ayberk Demirbaş olurken, Ömer Faruk Turtay VAR, Mustafa Savranlar ise AVAR koltuğunda oturacak.

Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacaklar

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. İki takım tarihleri boyunca 44 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 27'sinde Galatasaray, 4'ünde Kayserispor galibiyet ile ayrılırken, 13 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Son 5 maçta ise 4 galibiyet ile Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Kayserispor ise son 5 maçta sarı-kırmızılılar karşısında galibiyet alamadı.

Galatasaray Kayserispor maçı hangi kanalda, canlı nereden izlenir? Süper Lig'in 20. haftasında karşılaşacaklar

GALATASARAY - KAYSERİSPOR SON 5 MAÇ İSTATİSTİKELRİ

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan son 5 maçın istatistikleri şöyle:

24 Ağustos 2025 Kayserispor - Galatasaray 0:4

18 Mayıs 2025 Galatasaray - Kayserispor 3:0

22 Aralık 2024 Kayserispor - Galatasaray 1:5

15 Ocak 2024 Galatasaray - Kayserispor 2:1

12 Ağustos 2023 Kayserispor - Galatasaray 0:0

ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#kayserispor
#canlı yayın
#beın sports
#mac
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.