Galatasaray Kayserispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? 1 Şubat Pazar günü karşılaşacaklar

Süper Lig'de lider olarak 19. haftayı kapatan Galatasaray, 20. hafta maçları kapsamında Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray bu sezon Süper Lig'de çıktığı 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 46 puanla 1. sırada yer alan ve en yakın rakibine 3 puan fark atan sarı-kırmızılılar, Kayserispor maçında da 3 puanı alarak liderliğini korumak istiyor. Kayserispor ise bu sezon 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 15 puan toplayan Kayserispor güncel olarak 17. sırada yer alıyor. Taraftarlar tarafından heyecanla beklenen karşılaşmaya sayılı günler kala Galatasaray - Kayserispor maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞA ÇIKACAK?

RAMS Park'ta 1 Şubat 2026 Pazar günü saat 23.00'te oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maç biletlerinin 29 Ocak 2026 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kapsamında oynayacağı Manchester City maçının ardından biletlerin satış duyurusunun yapılacağı tahmin ediliyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılı kulüp tarafından henüz bir açıklama yapılmadı. Bilet satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte biletlerin satışa sunulacağı tarih de netlik kazanacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ BİLETLERİ NE KADAR, KAÇ TL?

Galatasaray - Kayserispor maç biletlerinin, bilet satış duyurusu henüz yapılmadığı için fiyatları da belli olmadı. Bilet satış duyurusunun yapılmasıyla birlikte fiyatları da netlik kazanacak. Galatasaray'ın en son Süper Lig kapsamında evinde oynadığı Gaziantep FK karşılaşmasının bilet fiyatları şöyle olmuştu:

Premium: 18.000 TL

Delux: 16.000 TL

Lux: 15.000 TL

Classic: 12.500 TL

Kategori 1: 10.000 TL

Kategori 2: 9.000 TL

Kategori 3: 8.000 TL

Kategori 4: 7.000 TL

Kategori 5: 6.000 TL

Kategori 6: 5.000 TL

Kategori 7: 4.500 TL

Kategori 8: 3.000 TL

Kategori 9: 2.500 TL

Kategori 10: 1.250 TL

Kategori 11: 1.000 TL

Misafir: 1.000 TL