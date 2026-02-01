Galatasaray Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11! GS ve Kayserispor'da 4 futbolcu forma giymeyecek

Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 11'leri taraftarların gündeminde yer alıyor. Süper Lig'de bu sezon Galatasaray, 19 maçta 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. 46 puan toplayan sarı-kırmızılılar en yakın rakibine 3 puan fark atarak 1. sırada yer alıyor. Galatasaray, Kayserispor karşılaşmasından galibiyet alarak bu farkı maç fazlasıyla 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Kayserispor ise bu sezon 19 maçta 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet alarak 15 puan topladı.

Küme düşme hattında yer alan Kayserispor karşılaşmadan puan alarak üst sıralara yükselmeyi planlıyor. Kritik karşılaşmada iki takımdan da dört futbolcu forma giyemeyecek. Galatasaray'da ilk 11'in vazgeçilmezi olan iki isim kadroda yer almadı. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Kayserispor maç kadrosu, muhtemel 112leri merak ediliyor.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde Leroy Sane ve Arda Ünyay'ın sakatlığı bulunuyor. İki futbolcu da karşılaşmada tedavileri sona ermediği için forma giyemeyecekler. Barış Alper Yılmaz ise Karagümrük maçında gördüğü sarı kart nedeniyle cezalı duruma düşmüştü. Milli futbolcu mücadelede sarı-kart cezalısı olduğu için yer almayacak. Adli süreçten dolayı ceza alan Metehan Baltacı'da karşılaşmada oynamayacak. Galatasaray'ın yeni transferi Noa Lang'in durumuna ise maç saatinde teknik ekip karar verecek.

Kayserispor tarafında bahis soruşturması kapsamında ceza alan Abdulsamet Burak ve Berkan Aslan'ın yanı sıra Hosseini ve Yiğit Emre Çeltik sakatlıkları nedeniyle karşılaşmada forma giyemeyecekler.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MUHTEMEL 11

Galatasaray - Kayserispor maçında Sane ve Barış Alper Yılmaz'ın yokluğunda teknik direktör Okan Buruk'un kanatlarda yeni transfer Noa Lang ve Yunus Akgün'e görev vermesi bekleniyor. Orta sahada ise Yunus Akgün'ün yokluğunda Lemina, Torreira ve Sara üçlüsünün forma giyeceği tahmin ediliyor.

Galatasaray - Kayserispor maçının muhtemel 11'leri ise şöyle:

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreira, Sara, Yunus, Lang, Osimhen

Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Benes, Bennaser, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha

GALATASARAY - KAYSERİSPOR İSTATİSTİKLERİ GEÇMİŞ MAÇLAR

Galatasaray ile Kayserispor tarihleri boyunca toplam 44 kere karşı karşıya geldiler. Bu karşılaşmaların 27'sinde Galatasaray, 4'ünde ise Kayserispor sahadan galibiyet ile ayrıldı. İki takım arasında oynanan 13 karşılaşma ise beraberlik ile sonuçlandı. Galatasaray bu maçloarda 98 gol atarken, Kayserispor 32 kere fileleri havalandırdı.