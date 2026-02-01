Galatasaray Kayserispor maçı canlı nereden izlenir, hangi kanalda? Galatasaray maçında dakikalar kaldı

Galatasaray - Kayserispor maçını canlı izlemek isteyen taraftarlar için yayın bilgileri belli oldu. Trendyol Süper Lig'de heyecan 20. haftanın 3. gün maçlarıyla birlikte kaldığı yerden devam ediyor. Haftanın 3. gün karşılaşmaları kapsamında lider Galatasaray evinde küme düşme hattında olan Kayserispor'u ağırlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında gerçekleştirilen karşıalşmada Galatasaray, 4-0 rakibini mağlup etmişti.

Sarı-kırmızılılar ikinci yarıdaki mücadelede de galibiyet ile sahadan galibiyet ile ayrılmayı hedefliyor. İki takım için de galibiyetin büyük önem arz ettiği karşılaşmaya geri sayım başladı. Taraftarlar tarafından Galatasaray - Kayserispor maçı canlı izle nereden, hangi kanalda olduğu araştırılmaya başlandı. İşte Galatasaray - Kayserispor maçının canlı izlenebileceği kanallar...

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI CANLI İZLE

Galatasaray - Kayserispor maçı canlı olarak beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak. Taraftarlar beIN Sports 1 aracılığıyla karşılaşmayı canlı bir şekilde izleyebilecekler. Bu sezon Galatasaray ligde 19 maçta sadece 1 mağlubiyet aldı. 14 galibiyet ve 4 beraberlik alan sarı-kırmızılılar 46 puanla ligde liderlik koltuğunda oturuyor. En yakın rakibi Fenerbahçe'ye ise sarı-kırmızılılar 3 puan fark attı. Galatasaray, Kayserispor karşısında galibiyet alarak puan farkını maç fazlasıyla 6'ya çıkarmayı hedefliyor. Kayserispor ise bu sezon 19 maçta sadece 2 galibiyet alabildi. 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Kayserispor ligde 15 puanla 17. sırada küme düşme hattında yer alıyor.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR CANLI NEREDEN İZLENİR?

RAMS Park'ta oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maçı canlı olarak beIN Spoırts ekranlarından izlenebilecek. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından yapılan açıklamaya göre karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek. Kayatepe'nin yardımcılıklarını ise Süleyman Özay ve Mehmet Kısal gerçekleştirilecek. Duyuurda yer alan bilgilere göre karşılaşmanın dördüncü hakemi Ayberk Demirbaş olurken, Ömer Faruk Turtay VAR, Mustafa Savranlar ise AVAR koltuğunda oturacak.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'in 20. haftası kapsamında oynanacak olan Galatasaray - Kayserispor maçı açıklanan bilgilere göre bugün saat 20.00'de başlayacak. İki takım tarihleri boyunca 44 kere karşı karşıya geldi. Bu karşılaşmaların 27'sinde Galatasaray, 4'ünde Kayserispor galibiyet ile ayrılırken, 13 mücadele ise beraberlik ile sonuçlandı. Son 5 maçta ise 4 galibiyet ile Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Kayserispor ise son 5 maçta sarı-kırmızılılar karşısında galibiyet alamadı.

GALATASARAY - KAYSERİSPOR SON 5 MAÇ İSTATİSTİKELRİ

Galatasaray ile Kayserispor arasında oynanan son 5 maçın istatistikleri şöyle:

24 Ağustos 2025 Kayserispor - Galatasaray 0:4

18 Mayıs 2025 Galatasaray - Kayserispor 3:0

22 Aralık 2024 Kayserispor - Galatasaray 1:5

15 Ocak 2024 Galatasaray - Kayserispor 2:1

12 Ağustos 2023 Kayserispor - Galatasaray 0:0