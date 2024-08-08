Galatasaray - Konyaspor maçı bilet fiyatları belli oldu

08 Ağustos 2024 13:36 - Güncelleme : 08 Ağustos 2024 13:46

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı kararı: Bonservisi belli oldu

Galatasaray'dan Abdülkerim Bardakcı kararı: Bonservisi belli oldu

2024-25 Trendyol Süper Lig'de karşılaşmalar başlıyor. Geçtiğimiz sezonun şampiyonu olan GS, Konyaspor'un evine konuk olacakken taraftarlar maç biletlerinin fiyatlarını da araştırmaya başladı.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇININ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

Mücadelenin biletleri 12 Ağustos itibarıyla satışa çıkacak.

Konyaspor Kulübü'nden yapılan açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

"Tümosan Konyaspor'umuz, Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray'ı konuk edecek.

16 Ağustos Cuma günü saat 21.00’de MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak maçın biletleri satışa çıkıyor. Karşılaşmanın biletleri, 12 Ağustos 2024 Pazartesi günü saat 19.22 itibarıyla satışa sunulacak.

Karşılaşmanın biletlerini http://passo.com.tr ve Passo gişelerinden alabilirsiniz."

GS - KONYASPOR MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR 2024?

Süper Lig'de oynanacak olan karşılaşmanın bilet fiyatları belli oldu. Konyaspor'un sosyal medya hesabında paylaştığı duyuruyla fiyatlar açıklandı.

Batı üst VIP A-C blok 4500 TL olurken Batı alt VIP C-E blokları 4000 TL'den satışa çıkacak.

Doğu alt D blok 2000 TL olurken Doğu alt C-E blokları 1900 TL olacak.

Doğu üst D blok 1950 TL'den sunulurken kale arkaları alt üst 1400 TL'den satın alınabilecek.