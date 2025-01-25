Galatasaray Konyaspor maçında kimler eksik, cezalı ve kart sınırında belli oldu

25 Ocak 2025 13:10 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 13:31

Galatasaray Konyaspor maçında sakat ve cezalı olan isimler netleşti. Süper Lig'de bu akşam 19.00'da oynanacak karşılaşmaya az bir süre kala GS eksik olan oyuncular taraftarın gündemine yerleşti.

Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcular gündem oldu! Süper Lig rekoru Muslera'ya gidiyor

Galatasaray'da en çok forma giyen futbolcular gündem oldu! Süper Lig rekoru Muslera'ya gidiyor

Futbolseverlerin yakından takip ettiği Trendyol Süper Lig'de yarış sürüyor. 21. haftada Konyaspor​, Galatasaray​ ile mücadele edecek. Karşılaşmada kimlerin eksik olduğu da merak konusu oldu.

GALATASARAY KONYASPOR MAÇINDA KİMLER EKSİK, CEZALI?

Bugün oynanacak olan müsabakada Barış Alper Yılmaz​, Lucas Torreira​, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında olurken Icardi sakatlığı sebebiyle yer almayacak. Sara'nın forma giyip giymemesi ise henüz belli olmadı.

GALATASARAY KONYASPOR KİMLER OYNAYACAK?

Karşılaşmanın ilk 11'i henüz netleşmezken maça yaklaşık 1 saat kala duyurulacak. Muhtemel ilk 11'e göre oynayacak olan isimler şöyle:

Galatasaray: Fernando Muslera, Jakobs, Abdulkerim, Davinson Sanchez, Kaan, Berkan, Torreira, Mertens, Sallai, Barış Alper, Victor Osimhen

Tümosan Konyaspor: Slowik, Boranijasevic, Adil, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Tunahan, Oğulcan, Melih, Yusuf, Kramer.

GALATASARAY SARI KART SINIRINDA OYUNCULAR

Süper Lig'in 21. haftasında oynanacak olan karşılaşmada Barış Alper Yılmaz, Lucas Torreira, Fernando Muslera ve Abdülkerim Bardakcı sarı kart sınırında bulunuyor. Maçta sarı kart almaları halinde Gaziantep FK müsabakasında cezalı olacak.

GS KONYASPOR MAÇINDA KİMLER SAKAT?

Sezonu kapatan Icardi, sakatlığı sebebiyle bu akşamki karşılaşmada forma giymeyecek.

Gabriel Sara'nın durumu ise henüz netleşmedi. Maç saatine kısa süre kala belli olması bekleniyor.