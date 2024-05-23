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Galatasaray Konyaspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu karnesi

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
23 May 2024 14:32 - Güncelleme : 23 May 2024 14:46
Galatasaray Konyaspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu karnesi

Şampiyonluk yarışının son haftaya kaldığı Süper Lig'de Galatasaray-Konyaspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu olarak açıklandı. Taraftarlar tarafından Tugay Kaan Numanoğlu Galatasaray karnesi merak ediliyor. Ayrıca hakemin 2023-2024 sezonundaki Süper Lig istatistikleri de araştırılıyor. Detaylar, haberimizde...

Süper Lig'in son haftasında şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray ve Konyaspor karşı karşıya gelecek.

Ligde lider konumda yer alan sarı-kırmızılıların şampiyon olmak için Konyaspor'u yenmesi veya berabere kalması gerekiyor.

2023-2024 sezonun en önemli maçlarından biri olan karşılaşmanın hakemi ise Tugay Kaan Numanoğlu oldu.

Galatasaray Konyaspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu karnesi - 1. Resim

Vatandaşlar tarafından deneyimli hakemin Galatasaray maçlarındaki karnesi merak ediliyor. 

Tugay Kaan Numanoğlu 2023-2024 sezonunda Süper Lig'de iki Galatasaray maçı yönetti.

Ligin 17. haftasında Fatih Karagümrük ve 24. haftasında Samsunspor ile oynanan karşılaşmaların ikisini de sarı-kırmızılılar kazandı.

Galatasaray toplamda 4 sarı kart görürken rakipleri ise 5 sarı kart (2 Samsunspor - 3 Fatih Karagümrük) gördü. 

Galatasaray Konyaspor maçının hakemi Tugay Kaan Numanoğlu karnesi - 2. Resim

2022-2023 sezonunda ise Tugay Kaan Numanoğlu sadece Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Galatasaray - İstanbulspor maçını yönetti.

Karşılaşmayı 2-0 sarı-kırmızılılar kazanırken 1 kırmızı ve sarı kart gördü. İstanbulspor ise 3 sarı kart aldı.

Deneyimli hakem bu sezon ise toplamda 19 Süper Lig maçı yönetti. 

Bu maçlarda 87 sarı, 3 sarıdan-kırmızı, 3 kırmızı kart ve 8 penaltı verdi.

Kaynak: TGRT HABER
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