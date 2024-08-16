Galatasaray Konyaspor maçının muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu
Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında Galatasaray ile Konyaspor karşı karşıya gelecek. 21.00'de başlayacak olan müsabakaya kısa süre kala futbolseverler maçın kadrosunu ve muhtemel ilk 11'lerini araştırmaya başladı. GS, bugün Konyaspor'a konuk oluyor.
Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlanırken ikinci hafta mücadeleleri başlıyorken 16 Ağustos günü Galatasaray ile Konyaspor mücadele edecek. Heyecanla beklenen mücadeleye saatler kala muhtemel ilk 11 de gündeme geldi.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU
Bu akşam oynanacak GS - Konyaspor maçının muhtemel kadrosu şöyle oldu:
Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir
Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi
SANCHEZ SAKAT MI, NEDEN YOK?
Sarı kırmızılı ekipte Davinson Sanchez'in tedavisi sürerken yeni transfer olan Elias Jelert'in kadroda olması bekleniyor.
GS - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?
Bugün MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olacakken mücadele Bein Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Süper Lig'de heyecan devam ederken mücadele bu akşam 21.00'de başlayacak. Daha önce oynanan 46 maçta GS 33 galibiyet alırken rakibi 5 defa kazandı. 8 defa ise beraberlik ile sonuçlandı.