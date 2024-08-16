Galatasaray Konyaspor maçının muhtemel ilk 11 kadrosu belli oldu

16 Ağustos 2024 11:02 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 11:05

Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

Galatasaray 3 puan için Konyaspor deplasmanında! Muhtemel 11'ler belli oldu

Süper Lig'de ilk hafta maçları tamamlanırken ikinci hafta mücadeleleri başlıyorken 16 Ağustos günü Galatasaray ile Konyaspor mücadele edecek. Heyecanla beklenen mücadeleye saatler kala muhtemel ilk 11 de gündeme geldi.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI MUHTEMEL İLK 11 KADROSU

Bu akşam oynanacak GS - Konyaspor maçının muhtemel kadrosu şöyle oldu:

Konyaspor: Slowik, Uğurcan, Damjanovic, Adil, Guilherme, Jevtovic, Ufuk, Ndao, Pedrinho, Yusuf Erdoğan, Umut Nayir

Galatasaray: Muslera, Dubois, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Sara, Ziyech, Mertens, Barış Alper Yılmaz, Icardi

SANCHEZ SAKAT MI, NEDEN YOK?

Sarı kırmızılı ekipte Davinson Sanchez'in tedavisi sürerken yeni transfer olan Elias Jelert'in kadroda olması bekleniyor.

GS - KONYASPOR MAÇININ HAKEMİ KİM?

Bugün MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda oynanacak olan maçın hakemi Direnç Tonusluoğlu olacakken mücadele Bein Sport 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Süper Lig'de heyecan devam ederken mücadele bu akşam 21.00'de başlayacak. Daha önce oynanan 46 maçta GS 33 galibiyet alırken rakibi 5 defa kazandı. 8 defa ise beraberlik ile sonuçlandı.