Galatasaray Konyaspor maçının VAR hakemi Pol van Boekel karnesi
Süper Lig'in 38. haftasında oynanacak olan Galatasaray Konyaspor karşılaşmasının VAR hakemi kim sorusunun cevabı taraftarlar tarafından araştırılıyor. Ayrıca taraftarlar hakem Pol van Boekel karnesini de merak ediyor. Detaylar, haberimizde...
Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli ekip rakibini 1-0 yenmişti.
Bu galibiyetin ardından şampiyonluğun son haftaya kaldığı ligde 99 puanla birinci sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip bugün Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.
Taraftarlar tarafından karşılaşmanın VAR hakemi ise merak ediliyor.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Konyaspor maçının VAR hakemi Pol van Boekel oldu.
Hollandalı hakem bu sezon Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dahil olmak üzere toplam 30 maçta VAR koltuğunda oturdu.
Bu karşılaşmalarda 136 sarı, 3 sarıdan kırmızı, 2 kırmızı kart ve 12 penaltı verildi.
Pol van Boekel'in VAR hakemi olarak görev aldığı maçların ligleri ise şöyle:
- UEFA Şampiyonlar Ligi - 9
- UEFA Avrupa Ligi - 7
- UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2
- Eredivisie - 9
- Süper Lig - 1
- Saudi Pro League - 1
- TOTO KNVB Beker - 1
GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?
Konyaspor bugün Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19.00'da sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek.
Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak.