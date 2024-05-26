Galatasaray Konyaspor maçının VAR hakemi Pol van Boekel karnesi

26 May 2024 14:43 - Güncelleme : 26 May 2024 14:58

Son dakika! Şampiyonluk maçının VAR hakemleri belli oldu

Son dakika! Şampiyonluk maçının VAR hakemleri belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında oynanan Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde sarı-lacivertli ekip rakibini 1-0 yenmişti.

Bu galibiyetin ardından şampiyonluğun son haftaya kaldığı ligde 99 puanla birinci sırada yer alan sarı-kırmızılı ekip bugün Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.

Taraftarlar tarafından karşılaşmanın VAR hakemi ise merak ediliyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre Galatasaray - Konyaspor maçının VAR hakemi Pol van Boekel oldu.

Hollandalı hakem bu sezon Süper Lig'in 34. haftasında oynanan Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi dahil olmak üzere toplam 30 maçta VAR koltuğunda oturdu.

Bu karşılaşmalarda 136 sarı, 3 sarıdan kırmızı, 2 kırmızı kart ve 12 penaltı verildi.

Pol van Boekel'in VAR hakemi olarak görev aldığı maçların ligleri ise şöyle:

UEFA Şampiyonlar Ligi - 9

UEFA Avrupa Ligi - 7

UEFA Avrupa Konferans Ligi - 2

Eredivisie - 9

Süper Lig - 1

Saudi Pro League - 1

TOTO KNVB Beker - 1

GALATASARAY - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Konyaspor bugün Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 19.00'da sarı-kırmızılı ekibi konuk edecek.

Tugay Kaan Numanoğlu'nun yöneteceği karşılaşma beIN SPORTS 1 ekranlarında yayınlanacak.