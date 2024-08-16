Galatasaray Konyaspor maçının VAR hakemi Volkan Bayarslan'ın karnesi

16 Ağustos 2024 13:32 - Güncelleme : 16 Ağustos 2024 13:58

Geçtiğimiz Süper Lig sezonunun şampiyonu Galatasaray ve 16. sırada ligi tamamlayan Konyaspor bugün karşı karşıya gelecek.

TFF tarafından açıklanan bilgilere göre maçı hakem Direnç Tonusoğlu yönetecek.

Yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ile Osman Gökhan Bilir üstlenecek iken karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Erdem Mertoğlu olacak.

Galatasaray-Konyaspor maçının VAR hakeminin kim olduğu ise taraftarlar tarafından merak ediliyor.

GALATASARAY-KONYASPOR MAÇININ VAR HAKEMİ KİM?

Sarı-kırmızılıların, Konyaspor deplasmanındaki karşılaşmasında VAR koltuğunda Volkan Bayarslan oturacak.

AVAR'da ise Mehmet Emin Tuğral görev alacak.

VOLKAN BAYARSLAN GALATASARAY KARNESİ

Volkan Bayarslan, VAR hakemi olarak 2023-2024 sezonunda toplam 13 maçta görev aldı.

Bu karşılaşmalarda 51 sarı, 1 sarıdan-kırmızı, 2 kırmızı kart ve 7 penaltı verdi.

Galatasaray'ın ise VAR hakemi olarak hiçbir maçında görev almadı.

1. hakem olarak ise 2023-2024 sezonunda sarı-kırmızılıların 5 karşılaşmasında görev aldı.

Bu karşılaşmaların hepsinde sahadan galip ayrılan Galatasaray sadece 3 sarı kart görürken rakipleri ise 5 sarı kart gördü.