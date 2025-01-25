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Galatasaray Konyaspor oynadığı tüm maçlar ve sonuçları! 48. kez karşılaşacak

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
25 Ocak 2025 16:39 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:53
Galatasaray Konyaspor oynadığı tüm maçlar ve sonuçları! 48. kez karşılaşacak

Galatasaray ile Konyaspor Süper Lig'in 21. haftasında karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabakaya az bir süre kala Galatasaray - Konyaspor daha önce oynadığı son 10 maç ve skorlar.

Trendyol Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. 21. haftada oynanacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın son 10 maçının skorları ve önemli dakikalar taraftar tarafından araştırıldı.

GALATASARAYKONYASPOR​ OYNADIĞI TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Süper Lig'de 20 haftada 10 maça çıkan GS, 16 galibiyet ve 3 beraberlik ile devam ediyor.

İki takım arasında oynanan 47 maçta GS 34 kez kazanırken Konyaspor 5 kez kazandı. İki takım 8 kez berabere kaldı. Galatasaray 91 gol atarken Konyaspor 32 gol attı. Sezonun ilk yarısında yapılan müsabakada Konyaspor 2-1 mağlup olmuştu.

Galatasaray Konyaspor oynadığı tüm maçlar ve sonuçları! 48. kez karşılaşacak - 1. Resim

GS, İstanbul​'da yapılan maçlarda mağlup olmazken GS 23 lig maçında 19 tanesini kazandı ve 4 tanesinden berabere ayrıldı.

GALATASARAY KONYASPOR SON 10 MAÇ SKORLARI

16 Ağustos 2024 tarihinde oynanan müsabakada GS 2-1 kazanırken 26 Mayıs'ta Konyaspor, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

Galatasaray Konyaspor oynadığı tüm maçlar ve sonuçları! 48. kez karşılaşacak - 2. Resim

7 Ocak tarihinde GS, rakibini 3-0 mağlup ederken 17 Mart günü oynanan maçta Konyaspor rakibini 2-1 yendi.

16 Eylül'de karşılaşma GS 2 - Konyaspor 1 olarak sonuçlandı. 5 Mart 2022 tarihinde Konyaspor - Galatasaray'ı 2-0 yendi. 17 Ekim 2021 tarihinde sarı kırmızılı ekip Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. 28 Nisan 2021 yılında oynanan müsabakanın kazanı Konyaspor oldu.

5 Ocak 2021 günü oynanan müsabakada GS rakibini 4-3 yendi. 26 Ocak günü oynanan karşılaşma ise Galatasaray 3-0 yenildi.

Galatasaray Konyaspor oynadığı tüm maçlar ve sonuçları! 48. kez karşılaşacak - 3. Resim

GS - KONYASPOR EN FARKLI MAÇ SONUCU

İki takım arasında 2007-2008 sezonunda oynanan maçta GS 6-0 kazandı. İki takım arasındaki en farklı galibiyet bu maç olmuştu. Konyaspor, GS karşısında 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük olarak kazandı.

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Kaynak: TGRT Haber
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