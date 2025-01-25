Galatasaray Konyaspor oynadığı tüm maçlar ve sonuçları! 48. kez karşılaşacak

25 Ocak 2025 16:39 - Güncelleme : 25 Ocak 2025 16:53

Galatasaray ile Konyaspor Süper Lig'in 21. haftasında karşılaşacak. Heyecanla beklenen müsabakaya az bir süre kala Galatasaray - Konyaspor daha önce oynadığı son 10 maç ve skorlar.

Galatasaray Konyaspor maçında kimler eksik, cezalı ve kart sınırında belli oldu

Galatasaray Konyaspor maçında kimler eksik, cezalı ve kart sınırında belli oldu

Trendyol Süper Lig​'de şampiyonluk yarışı son hızıyla devam ediyor. 21. haftada oynanacak olan karşılaşma öncesinde iki takımın son 10 maçının skorları ve önemli dakikalar taraftar tarafından araştırıldı.

GALATASARAY​ KONYASPOR​ OYNADIĞI TÜM MAÇLAR VE SONUÇLARI

Süper Lig'de 20 haftada 10 maça çıkan GS, 16 galibiyet ve 3 beraberlik ile devam ediyor.

İki takım arasında oynanan 47 maçta GS 34 kez kazanırken Konyaspor 5 kez kazandı. İki takım 8 kez berabere kaldı. Galatasaray 91 gol atarken Konyaspor 32 gol attı. Sezonun ilk yarısında yapılan müsabakada Konyaspor 2-1 mağlup olmuştu.

GS, İstanbul​'da yapılan maçlarda mağlup olmazken GS 23 lig maçında 19 tanesini kazandı ve 4 tanesinden berabere ayrıldı.

GALATASARAY KONYASPOR SON 10 MAÇ SKORLARI

16 Ağustos 2024 tarihinde oynanan müsabakada GS 2-1 kazanırken 26 Mayıs'ta Konyaspor, Galatasaray'a 3-1 mağlup oldu.

7 Ocak tarihinde GS, rakibini 3-0 mağlup ederken 17 Mart günü oynanan maçta Konyaspor rakibini 2-1 yendi.

16 Eylül'de karşılaşma GS 2 - Konyaspor 1 olarak sonuçlandı. 5 Mart 2022 tarihinde Konyaspor - Galatasaray'ı 2-0 yendi. 17 Ekim 2021 tarihinde sarı kırmızılı ekip Konyaspor'u 1-0 mağlup etti. 28 Nisan 2021 yılında oynanan müsabakanın kazanı Konyaspor oldu.

5 Ocak 2021 günü oynanan müsabakada GS rakibini 4-3 yendi. 26 Ocak günü oynanan karşılaşma ise Galatasaray 3-0 yenildi.

GS - KONYASPOR EN FARKLI MAÇ SONUCU

İki takım arasında 2007-2008 sezonunda oynanan maçta GS 6-0 kazandı. İki takım arasındaki en farklı galibiyet bu maç olmuştu. Konyaspor, GS karşısında 5 galibiyetinden birini 2-0, ikisini 1-0, diğer iki maçı ise 2-1 ve 4-3'lük olarak kazandı.