Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
35°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Aktüel
Avatar
Editor
 | Hüseyin Bahcivan

Galatasaray Lazio maç bileti ne zaman satışa çıkacak? RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçının bilet fiyatları

Galatasaray yeni sezon hazırlıkları kapsamında Lazio ile RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek. Karşılaşmaya sayılı günler kala taraftarlar tarafından Galatasaray Lazio maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı ve fiyatları gündem oldu.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Galatasaray Lazio maç bileti ne zaman satışa çıkacak? RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçının bilet fiyatları
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
22.07.2025
saat ikonu 14:32
|
GÜNCELLEME:
22.07.2025
saat ikonu 14:32

'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu , yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A devlerinden ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü 'ta oynanacak.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Lazio maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

Galatasaray Lazio maç bileti ne zaman satışa çıkacak? RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçının bilet fiyatları

GALATASARAY LAZİO MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞ AÇIKACAK?

Galatasaray tarafından Lazio maçının biletlerinin henüz ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Ancak sarı-kırmızılılar genel olarak karşılaşma biletlerini 3 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Galatasaray - Lazio maç biletlerinin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY LAZİO MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Lazio maç biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusu ile birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

RAMS Park'ta oynanacak olan bir diğer hazırlık mücadelesi Galatasaray - Strasbourg'un bilet fiyatları şöyle olmuştu:

  • Premium: 8.000 TL
  • Delux: 7.500 TL
  • Lux: 7.000 TL
  • Classic: 6.000 TL
  • Kategori 1: 5.000 TL
  • Kategori 2: 4.500 TL
  • Kategori 3: 4.000 TL
  • Kategori 4: 3.500 TL
  • Kategori 5: 3.250 TL
  • Kategori 6: 2.750 TL
  • Kategori 7: 2.500 TL
  • Kategori 8: 1.750 TL
  • Kategori 9: 1.500 TL
  • Kategori 10: 700 TL
  • Kategori 11: 650 TL
  • Kategori 12: 650 TL
ETİKETLER
#galatasaray
#süper lig
#lazio
#rams park
#Maç Biletleri
#Aktüel
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.