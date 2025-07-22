Galatasaray Lazio maç bileti ne zaman satışa çıkacak? RAMS Park'ta oynanacak hazırlık maçının bilet fiyatları

Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun şampiyonu Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında İtalya Serie A devlerinden Lazio ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 2 Ağustos 2025 Cumartesi günü RAMS Park'ta oynanacak.

Karşılaşmayı stadyumdan izlemek isteyen taraftarlar tarafından Galatasaray - Lazio maç biletleri ne zaman satışa çıkacağı araştırılmaya başlandı.

GALATASARAY LAZİO MAÇ BİLETLERİ NE ZAMAN SATIŞ AÇIKACAK?

Galatasaray tarafından Lazio maçının biletlerinin henüz ne zaman satışa çıkacağı açıklanmadı. Ancak sarı-kırmızılılar genel olarak karşılaşma biletlerini 3 gün önceden satışa çıkarıyor. Bu kapsamda Galatasaray - Lazio maç biletlerinin 31 Temmuz 2025 Perşembe günü satışa çıkması bekleniyor. Konuyla ilgili sarı-kırmızılılar tarafından resmi bir açıklama yapılırsa haberimizi güncelleyeceğiz.

GALATASARAY LAZİO MAÇ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray - Lazio maç biletlerinin fiyatları da henüz belli olmadı. Bilet satış duyurusu ile birlikte karşılaşmanın bilet fiyatlarının da belli olması bekleniyor.

RAMS Park'ta oynanacak olan bir diğer hazırlık mücadelesi Galatasaray - Strasbourg'un bilet fiyatları şöyle olmuştu: